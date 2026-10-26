Видео \ Конститсјон һүгугуну тәләб едән Һиҹаблы шаҝирд: Мәним үчүн Аллаһын Әмри даһа үстүндүр!

26 oktyabr 2026 - 21:27
Xəbər kodu: 1882941
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 2026-ҹы ил сентјабрын 21-дә сионист әлијевләр режиминин Назирләр Кабинетинин чыхартдығы гәрарын ардынҹа Азәрбајҹан Республикасында орта мәктәбләрдә Һиҹаблы мүәллимәләрин дәрс демә һүгуглары вә Һиҹаблы шаҝирдләрин тәһсила алмаг һүгаглары кобуд шәкилдә вә зоракылыг илә позулараг тәлим вә тәһсилдән мәһрум едилибләр. Бу ҹәмијјәтдә бирмәналы шәкилдә гаршыланмајыб. Иҹтимаијјәтин бүтүн сүнифләри (режимә бағлы оланлары чыхмаг шәрти илә) ганунсуз Һиҹаб гадағасына етиразларыны билдирирләр...
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