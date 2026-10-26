Јаһја Рәһим Сәфәви: "Түркијәнин хариҹи сијасәтиндә тәнгид едилән чох мәгам олса да, Исраил мөвзусунда Анкара илә Теһранын марагларынын кәсишир.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: "Түркијәнин хариҹи сијасәтиндә тәнгид едилән чох мәгам олса да, Исраил мөвзусунда Анкара илә Теһранын марагларынын кәсишир.”
Буну Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун сабиг баш команданы, һазырда Ислам Үммәтинин Али Баш Команданы, Имам Сејјид Мүҹтәба Хаменеинин баш һәрби мүшавири ҝенерал-мајор Јаһја Рәһим Сәфәви бидлириб.
Имам Сејјид Мүҹтәба Хаменеинин баш һәрби мүшавири вурғулајыб: “Иран Түркијәнин Исраил илә гаршыдурмасында марагларыны вә тәһлүкәсизлијини дәстәкләјир. Чүнки реҝионда бүтүн проблемләрин әсас сәбәбкары Исраилдир.”
О, даһа сонра гејд едиб: “Түркијәнин Исраиллә һәр һансы бир тоггушмаја вә ја кәскин ҝәрҝинлијә ҝирмәси Исраилин бејнәлхалг мүстәвидә даһа да тәҹрид олунмасына ҝәтириб чыхара биләр. Һәр һалда Исраил Түркијәдән даһа зәиф дөвләтдир.”
Ҝенерал-мајор Јаһја Рәһим Сәфәви Гәрб вә Исраил тәрәфиндән ирәли сүрүлән реҝионал лајиһәләр Түркијәнин дә марагларына зидд олдуғуну вурғулајараг, Исраилә там етибар етмәк олмадығын гејд едибләр.
Ислам Үммәтинин Али Баш Команданынын баш һәрби мүшавири даһа сонра тәкид едибләр: “Исраилин истәр Мүгавимәт Ҹәбһәси илә, истәрсә дә реҝионун диҝәр бөјүк дөвләтләри илә хүсусилә Түркијә илә һәрби вә ја сијаси мүстәвидә гаршы-гаршыја ҝәлмәси Исраил үчүн стратежи мәғлубијјәтлә нәтиҹәләнә биләр.”
“Исраилин ејни вахтда бир нечә ҹәбһәдә ҝәрҝинлик јаратмаг ҝүҹү јохдур вә бу ҹүр тоггушмалар режимин дахили чөкүшүнү даһа да сүрәтләндирир. Мәһз бунун үчүн дә һәм Түркијә ҹәбһәси һәм дә Мүгавимәт ҹәбһәси координатив һәрәкәт етмәлидир"- дејә Јаһја Рәһим Сәфәви вурғулајыблар.
Sizin rəyiniz