Тәкҹә Нардаранда ганунсуз Һиҹаб гадағасына етираз едәнләрдән 88 нәфәри сахланылыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Нардаран кәндиндә һиҹаб гадағасына етираз етдикләри үчүн 88 нәфәр сахланылыб. Онларын бир гисми инзибати гајдада һәбс едилсә дә, сахланыланларын бөјүк әксәријјәти барәдә ҹинајәт иши ачылыб.
Бу барәдә Гәзетчи-јә Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын Авропа нүмајәндәлијинин фәалы Әләмдар Бүнјатов мәлумат вериб.
“Барәләриндә ҹинајәт иши галдырылан Мәммәд Рүстәмзадә вә Камран Рүстәмов әми ушагларыдыр. Һәр икиси тојларда дини илаһиләр охујан мәддаһлардыр. Полис онлара гаршы хүсуси гәддарлыг едиб. Бундан башга, кәнд сакинләри Расим Әсҝәров, Һикмәт Вәлијев, Илгар Ағарзајев вә Әлимухтар Асланов барәсиндә ҹинајәт иши галдырылыб. Һәр бири барәдә 3 ајлыг һәбс-гәтимкан тәдбири сечилиб вә истинтаг тәҹридханасына апарылыблар”.
Әләмдар Бүнјатов билдириб ки, Нардаранда рејдләри Дахили Ишләр Назирлијинин Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыға гаршы Мүбаризә Идарәси һәјата кечирир.
“Полис кәнд сакинләринә гаршы олдугҹа гәддар давраныр. Кәнд сакинләри тәзјиг алтындадырлар. Полис һәбс едиләнләрин јахынларына хәбәрдарлыг едиб ки, медиаја мәлумат версәләр, һәбсдә олан јахынлары ишҝәнҹәләрә мәруз галаҹаглар”.
Сахланылан вә барәләриндә һәбс гәтимкан тәдбири сечилән шәхсләрин мүдафиә һүгугундан мәһрум олундуғу да билдирилир.
“Онларын мүстәгил вәкилләри јохдур. Аиләләринә дөвләт тәрәфиндән вәкиллә тәминат барәдә дә мәлумат верилмәјиб. Бу сәбәбләр үзүндән һәбс едиләнләрлә бағлы мәлумат әлдә етмәк чәтиндир”, – дејә Бүнјатов вурғулајыб.
Гејд едәк ки, өтән ҝүн вәкил Назим Мусајев сосиал медиа һесабында һиҹаб гадағасына етираз етдијинә ҝөрә һәбс едилән мүвәккили илә ҝөрүшә бурахылмадығыны јазыб.
Гәзетчи Нардаранда полис рејдләрилә бағлы Дахили Ишләр Назирлијинин мәтбуат хидмәтилә әлагә сахласа да, суаллара ҹаваб ала билмәјиб.
Sizin rəyiniz