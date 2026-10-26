Видео \Бакы шәһәри 290 сајлы мәктәбин Һиҹаб тахан мүәллимәси мәктәб директору Абдуллајева Јеҝанә тәрәфиндә ишдән чыҹардылды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Асәф Зејналлы адына Мусиги Коллеҹини, Азәрбајҹан Дөвләт Педагожи Университетинин САБАҺ групуну һиҹабла битирән, тәләбә икән олимпиада галиби олуб 1ҹи јери тутуб тәлтиф олунан, 6 ҹы илдир ки, Бакы шәһәри 290 сајлы мәктәбдә ибтидаи синиф мүәллимәси кими әмәк фәалијјәти ҝөстәрән, 12.10.2026 ил тарихинәдәк һеч бир инзибати тәнбеһи олмајан, коллектив, шаҝирдләри, онларын валидејнләри тәрәфиндән еһтирам ҝөстәрилән өвладымы Әмәк Мәҹәлләсинин 70 ҹи маддәсинин "ч" бәнди илә,әслиндә исә, мәлум ваһид ҝејим формалары һаггында ганунун тәләбләрини јеринә јетирә билмәдијинә-буну баҹармадығына ҝөрә (етигадына, ләјагәтинә гаршы ҝетмәји шәхсән өзүнә рәва билмәдијинә ҝөрә), бу ҝүн 21 октјабр 2026 ҹы илдә, 290 сајлы мәктәбин директору Абдуллајева Јеҝанә Бабаверди гызынын имзаладығы ОУ2602900429 әмри илә ишдән азад етдиләр.
Мараглы мәгам будур ки, мүәллимә өвладым 12.10.2026 ҹы ил тарихиндән 21.10.2026 ил тарихинәдәк һәр сәһәр иш јеринә сәһәр саат 7.30 радәләриндә ҝәлмиш, лакин мәктәб бинасынын ҝириш гапысындан, директор тәрәфиндән гајтарылараг, баш өртүјүнүзү ачмајынҹа әмәк фәалијјәтинизи давам етдирмәк үчүн синиф отағына бурахылмајаҹагсыныз дејәрәк ҝери гајтарылмышдыр !
Лакин ишдән азад едилмәси һаггындакы Гәрарда исә: Дөвләт үмуми тәһсил м ү ә с с и с ә с и н д ә тәһсилверәнләрин етик давраныш гајдаларынын тәләбләрини поздуғуна ҝөрә- ишдән азад едилмәси ҝөстәрилир.
Мәктәб бинасынын гапысындан ичәри бурахылмајан, синиф отағында әмәк фәалијјәтини давам етдирә билмәјән мүәллимәни бу маддә илә иттиһам етмәјин һүгуги мүстәвидә нә гәдәр доғру олдуғуну компетент һүгугшүнаслар тәрәфиндән изаһ едилмәси тәгдирә лајиг оларды..
Sizin rəyiniz