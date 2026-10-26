Бу да белә! Әрдоған Әлијевин тәләби гаршысында сынды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Түркијә Президентинин баш мүшавири Огтај Саралын говулмасы пәрдәархасы дипломатик ојунларын дејил, ачыг-ашкар тәслимијјәтин нәтиҹәсидир. Журналист Талат Атиллаја данышан Саралын өзү дә етираф едир: вәзифәдән чыхарылмасынын јеҝанә сәбәби Азәрбајҹанла бағлы дедији сөзләрдир.
Сарал нә гәдәр "инҹик дејиләм, дөвләт мараглары белә тәләб етди" десә дә, мәнзәрә ҝөз габағындадыр. Илһам Әлијевин гојдуғу гәти тәләб гаршысында Рәҹәб Тајјиб Әрдоған ачыг шәкилдә ҝери аддым атды.
Әлијевин бирҹә етиразы бәс етди ки, Әрдоған илләрдир јанында сахладығы баш мүшавирини бир ҝөз гырпымында гурбан версин, дәрһал гапынын ағзына гојсун.
Бу ҝедишат Түркијә рәһбәрлијинин Бакынын басгысы гаршысында таб ҝәтирә билмәдијини вә Әрдоғанын өз кадрынын архасында дурмаг јеринә, Әлијевин ирадәсинә табе олдуғуну чылпаглығы илә ортаја гојду.
Ортада һеч бир бәрабәрһүгуглу мөвге јохдур: Әлијев тәләб етди, Әрдоған исә ҝери чәкиләрәк иҹра етди. Бәс Әрдоғаны ҝери аддым атмаға мәҹбур едән ҝерчәк сәбәбләр нәдир? Шәрһдә пајлашдығымыз видеомуза бахын!
Sizin rəyiniz