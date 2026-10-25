Видео \ Русијанын бир груп Шиә алими Азәрбајҹан Республикасында һиҹаб гадағасыны мәһкум едибләр - Конфранс
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Русијада јашајан бир груп Азәрбајҹан әсилли Шиә алими вә дин хадимиләр Москвада кечирилән ихтисаслашмыш ҝөрүшдә Азәрбајҹан Республикасында мәктәбләрдә Һиҹаб ҝејиминә гојулан мәһдудијјәтләри писләјәрәк, буну дини азадлығын вә тәһсил алмаг үчүн фундаментал һүгугун позулмасы адландырыб. Иштиракчылар Үмумдүнја Инсан Һүгуглары Бәјаннамәсинин 18-ҹи маддәсинә вә Азәрбајҹан Конститусијасына истинад едәрәк, Бакы һөкумәтинин 21 сентјабр 2026-ҹы ил тарихли гәтнамәсини мөһкәм һүгуги әсасы олмајан, Иран вә Түркијәнин мөвгеләрини гијмәтләндирән, Ислам гурумларынын даһа ачыг мөвге тутмасыны тәләб едән вә хариҹи лоббиләрин вә "икили стандартларын" иддиа едилән ролуна истинад едәрәк, һиҹаблы шаҝирдләрин тәһсил вәзијјәти илә бағлы нараһатлыгларыны ифадә едибләр вә Бакы һөкумәтини бу гәрары јенидән нәзәрдән кечирмәјә чағырыблар.
Sizin rəyiniz