СИЈАСИ МӘҺБУС, ЖУРНАЛИСТ ПОЛАД АСЛАНОВУН ҺӘЈАТЫ ТӘҺЛҮКӘДӘДИР!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҝүлмирә Асланова билдирир: Һәјат јолдашым, журналист Полад Асланов 10 ҝүндүр ганунсуз #һиҹаб гадағасына етираз олараг аҹлыг аксијасы едир.
Полад Асланов 15.10.2026-ҹы ил тарихдә сахланылдығы 15 сајлы ҹидди режимли Ҹәзачәкмә мүәссисәсиндән Пенитенсиар хидмәтин Мүалиҹә Мүәссисәсинә көчүрүлүб. Көчүрүлән ҝүндән "Карс"да тәк сахланылыр.
Һәтта охумаг үчүн китабларыны да вермирләр. Бу ҝүнә гәдәр она һеч бир һәким нәзарәти олунмајыб, тибби јардым ҝөстәрилмир. Данышанда сәси чох зәиф ҝәлирди, чох һалсыздыр, сәһһәти ҹидди шәкилдә писләшиб.
Азәрбајҹан Республикасынын Инсан Һүгуглары үзрә Мүвәккили - Омбудсман апараты, сизә ҝүнләрдир мүраҹиәтләр едирәм вә бу ҝүн дә мүраҹиәт етмишәм ки, Милли Превентив гурупун тәркибиндә һәким һејјәтиниз Полад Асланова баш чәксин, онун сәһһәти илә мараглансын.
Азәрбајҹан Республикасы Әдлијјә Назирлији Пенитенсиар хидмәт ,Полад Асланова бу гәдәр ишҝәнҹә вермәјин ады нәдир?
Sizin rəyiniz