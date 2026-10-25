Башы Чаршаблы олан Шәһидә Доктор Мәһса Таһери Иранын ракет алимәләриндән вә Кимја вә Квант Физикасы профессорларындан биридир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мадәре Теһран Хәбәр Порталынын вердији мәлуматына ҝөрә, Доктор Мәһса Таһери, 1993-ҹү илдә Әракда анадан олуб. Әрак Университетини битирдикдән сонра Тәрбиат Модарес Университетиндә кимја вә квант физикасы үзрә докторлуг дәрәҹәси алыб.
О, Иранын ән ҝөркәмли диндар вә чаршаблы ханым алимәләриндән, профессорларындан бири һесаб олунур.
Шәһидә Доктор Мәһса Таһери, пешәкар фәалијјәти илә бағлы рискләрә бахмајараг, АБШ, Алманија вә ја Норвечә көчмәк тәклифләрини рәдд едәрәк вәтәниндә Иран Ислам Республикасында галмағы сечмишдир.
Онун Ислами Ирана вердији төһфәләр сырасында, ракетләрин радарлара ашкарланмамасына вә һәддиндән артыг температурлара давам ҝәтирмәсинә көмәк едән ракет системләри үчүн метал компонент һазырламасыны дахил етмәк олар.
Белә ки, бу технолоҝија ракетин ашкарланма вә изләнмә еһтималыны азалдыр.
Дүшмән АБШ террорчу ордусу 04. Март. 2026-ҹы илдә, Доктор Мәһса Таһерини Әракдакы ҹәһ-ҹәлалдан узаг олан хүдмани евинә һава һүҹуму тәшкил едәрәк шәһадәтә јетирди. О, һүҹумда аиләсинин диҝәр үзвләри илә бирликдә мадди дүнјанә тәрк едәрәк бәрзәх аләминә гәдәм гојду.
P.S: Вә јенә дә Трамп вә Нетанјаһу кими алчаг үнсүрләр даим Иранда, үмумијјәтлә Ислам Дининдә гадынларын зүлмә мәруз галдығыны иддиа едәрәк һүрүрләр!
Sizin rəyiniz