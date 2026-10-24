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Видео \ Һиҹабла бағлы вердији ачыгламаларына ҝөрә әлијевләр сүлалә режиминин бејнәлхалг ахтарыша вердији Фәхрәддин Дашгаја Сарал данышды

24 oktyabr 2026 - 14:51
Xəbər kodu: 1881956
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео \ Һиҹабла бағлы вердији ачыгламаларына ҝөрә әлијевләр сүлалә режиминин бејнәлхалг ахтарыша вердији Фәхрәддин Дашгаја Сарал данышды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фәхрәддин Дашгаја Сарал әлијевләр сүлалә режиминин онун Һиҹабла бағлы вердији ачыгламаларына ҝөрә бејнәлхлг ахтарыша верибдир. Бунунла бағлы о видеомүраҹиәт јајымлајараг билдириб: Азәрбајҹанын диктатор президенти Әлијев бизә гаршы бејнәлхалг Интерпол һәбс ордери дә дахил олмагла, ордер вериб. Демәк ки, һәрәкәтләримиз һәдәфә чатыб. Бу да ону ҝөстәрир ки, артыг Әлијевин ашын биширибләр. #reelkarofeelkaro #reels # keşfetteyiz #kesfet #réel

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