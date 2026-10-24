11 нөмрәли хүсуси тәһсил мәктәбинин мүәллимәси Зивәр Ханларова: Һиҹабым мәнимчүн һәм дини ҝејимим, һәм дә милли кимлијимдир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Баш өртүјүм мәним үчүн һәм дини инанҹыма ҝөрә сечдијим ваҹиб ҝејимим, һәм дә милли кимлијимдир. Хуршидбану Натаванын вә онун кими улу нәнәләримин ҝејими вә мирасыдыр.
Мәним һәјат вә фәалијјәт принсипим ајры-сечкилијин һәр нөвүндән узаг олмаг, дининдән, иргиндән, миллијәтиндән, сағламлыг вәзијјәтиндән асылы олмајараг һәр ушағы дәјәрли билмәк, анламаг, инсанларын дәјәрләринә һөрмәт вә анлајыш ҝөстәрмәклә јанашы өз милли-мәнәви дәјәрләрими дә јашамаг олуб. Пешәмин дә, инанҹымын да маһијјәти будур. Һәр заман һиҹабсыз ханымлары да үстүн вә дәјәрли билмишәм. Баҹыларым һиҹабсыздыр, мәним һиҹабым бизим доғмалығымыза, меһрибанлығымыза мане олмајыб. Рәфигәләримин ичиндә һиҹабсызлар вар, мәним һиҹабым бизим бир-биримизи анламағымыза, севҝимизә әнҝәл олмајыб. Бирҝә ејни мәгсәд вә амалла көнүллү фајдалы ишләримиз олуб ҹәмијјәтимиз үчүн. Мәктәбдә һиҹаблы, һиҹабсыз һәмкарларымла сағламлыг имканы мәһдуд ушагларын тәдриси үчүн меһрибан, анлајышлы шәкилдә әмәкдашлыг етмишик.
Инди исә бу бирҝәлији позан, бир дәјәрими башга бир дәјәримлә гаршы-гаршыја гојан бир гадағаја ҝөрә 20 ил фәалијјәт ҝөстәрдијим хүсуси тәһсил мәктәбиндән јолум ајрылды.
Мән һарда олсам да јенә дә ејни принсиплә олаҹам. Үмид едирәм гәрарда һиҹаб, баш өртүјү сөзләри јазылмадығы һалда едилән бу гадаға арадан галхар. Ҹәнаб президентимизин сәрәнҹамыјла гәбул едилмиш, һүгуги әсасы олан инклүзивлик принсипинә ујғун - дининдән, иргиндән, миллијәтиндән, ҹинсиндән, сағламлығындан асылы олмајараг ушагларын бирҝә тәһсили, инсанларымызын бирҝә фәалијјәти тәмин едиләр.
Зивәр Ханларова (11 нөмрәли хүсуси тәһсил мәктәбинин мүәллимәси, "Инклүзив Дәјәрләр" китабынын мүәллифи)
Sizin rəyiniz