Видео \ Ҝөзјашлары ахыдан бу ушагларын һүгугларыны бәс ким бу өлкәдә бәрпа едәҹәкдир???

24 oktyabr 2026 - 14:01
Xəbər kodu: 1881940
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бакы шәһәр Мүшфиг Оруҹов адына 213 нөмрәли мәктәб лисејинин азјашлы шаҝирдләри сионист әлијевләр сүлалә режиминин Назирләр Кабинетинин вердији ганунсуз гәрарына истинад олараг мәктәбә бурахылмајан Һиҹаблы шаҝирд јолдашына дәстәк мәгсәди илә етираз едәрәк синифә ҝирмирләр. Ҝөзјашлары ахыдан бу мәктәбли ушагларын һүгугларыны бәс ким бу өлкәдә бәрпа едәҹәкдир???
Sizin rəyiniz