ТӘҸИЛИ  ЧАҒЫРЫШ \ Сијаси мәһбус Пoлад Аслановун һәјат јолдашы Ҝүлмирә Асланова һүгугларыны тәләб едир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәјат јолдашым, журналист, Сијаси мәһбус Полад Асланов артыг 10 ҝүндүр аҹлыг аксијасы кечирир. О, 7 ҝүндүр ки, Азәрбајҹан Республикасы Әдлијјә Назирлији Пенитенсиар хидмәт ин Мүалиҹә Мүәссисәсиндә ҹәримә тәҹридханасында "Карс" да тәкбашына вә бәрбад шәраитдә сахланылыр.
Бу ҝүнә гәдәр онун сәһһәти илә һеч ким марагланмајыб, һәтта охудуғу китаблар да әлиндән алыныб.
Азәрбајҹан Республикасынын Инсан Һүгуглары үзрә Мүвәккили - Омбудсман Сәбинә ханым Әлијеваја, артыг 7 ҝүндүр апарата етдијим мүраҹиәтләр нәтиҹәсиз галыр. Бир ана, бир ханым вә ән әсасы Азәрбајҹан Республикасынын Инсан Һүгуглары үзрә Мүвәккили олараг нә вахт вәзифәнизи иҹра едәҹәксиниз?
Өвладымын вә атасынын тапданан һүгугларына нә вахт реаксија верәҹәксиниз?
Полад Аслановун сәһһәтиндә јарана биләҹәк һәр бир ағыр фәсадын мәсулијјәти бирбаша Пенитенсиар Хидмәтин, Мүалиҹә Мүәссисәсинин вә Омбудсман Апаратынын үзәринә дүшүр.
Сиздән бир вәтәндаш олараг хаһиш едирәм Полад Аслановун сахланма шәраити вә сәһһәти илә марагланын вә чохсајлы мүраҹиәтләрими нәзәрә алыб Омбусдман Апаратынын Милли Превентив гурупун тәркибиндә олан һәким һејјәти ону мүајинә етсин.
Sizin rəyiniz