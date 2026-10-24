Һиҹаблы гадынларын елми кәшфләрдәки дәјәрли ролу \ Иранлы тибб кимјасы профессорунун нанотехнолоҝија вә наномүһәндислијә вердији төһфәләри

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Елм сәрһәд танымыр вә Һиҹаблы Др. Сүдабә Дәвәран фәдакарлығын дүнјаја неҹә илһам верә биләҹәјини сүбут едир.
2015-ҹи илдә Тәбриз Университетинин диндар Иранлы тибб кимјасы профессору нанотехнолоҝија вә наномүһәндислијә вердији төһфәләрә ҝөрә УНЕСҸО медалы илә тәлтиф едилиб.
Онун тәдгигаты тибб вә сәһијјәдә потенсиал тәтбигләри олан габагҹыл наносубшүур вә инноватив дәрман чатдырылма системләрини арашдырыр.
УНЕСҸО ону бу ваҹиб саһәни инкишаф етдирдијинә ҝөрә мүкафатландырылан сәккиз алим арасында таныјыб.
Онун наилијјәти Һиҹаблы гадынларын елми кәшфләрдәки дәјәрли ролуну вурғулајыр вә ҝәләҹәк нәсилләрә мараг, билик вә әзмкарлығын давамлы тәсир јарада биләҹәјини хатырладыр.
#ЕлмдәГадынлар #Нанотехнолоҝија #ИранАлимләри #WomenInScience #Nanotechnology #IranianScientists
Sizin rəyiniz