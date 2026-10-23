  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

АБШ сәфири Иран вә Ислам Республикасы илә бағлы һәгигәти сөјләди, сионистләр исә ону дәли адландырды

23 oktyabr 2026 - 15:44
Xəbər kodu: 1881584
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ сәфири Иран вә Ислам Республикасы илә бағлы һәгигәти сөјләди, сионистләр исә ону дәли адландырды

Сионистјөнлү Марк Левин америкалы сәфирә ҹаваб олараг јазыб: “Том Баррак јенидән ағлыны итириб, өз дәли ҝүндәлијини тәблиғ едир вә дәлиләрә јардым вә тәсәлли верир. Бу, бу ҝүнә гәдәр ән шокедјиҹи бәјанатлардан бири олмалыдыр”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јүксәк вәзифәли республикачылар Трампы АБШ-ын Түркијә вә Суријадакы сәфири Том Барракы вәзифәдән азад етмәјә чағырыр

Сәфир билдириб ки, Иранда ҹинајәткар режим јохдур: “Ислам Республикасы ҹинајәт режими дејил, биз һөрмәт етмәли олдуғумуз инанҹлара малик, дәрин диндар бир һөкумәтдир”.

Рега Нјус-ун мәлуматына ҝөрә, медиа активисти сионистјөнлү Марк Левин америкалы сәфирә ҹаваб олараг јазыб: “Том Баррак јенидән ағлыны итириб, өз дәли ҝүндәлијини тәблиғ едир вә дәлиләрә јардым вә тәсәлли верир. Бу, бу ҝүнә гәдәр ән шокедјиҹи бәјанатлардан бири олмалыдыр”.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha