АБШ сәфири Иран вә Ислам Республикасы илә бағлы һәгигәти сөјләди, сионистләр исә ону дәли адландырды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јүксәк вәзифәли республикачылар Трампы АБШ-ын Түркијә вә Суријадакы сәфири Том Барракы вәзифәдән азад етмәјә чағырыр
Сәфир билдириб ки, Иранда ҹинајәткар режим јохдур: “Ислам Республикасы ҹинајәт режими дејил, биз һөрмәт етмәли олдуғумуз инанҹлара малик, дәрин диндар бир һөкумәтдир”.
Рега Нјус-ун мәлуматына ҝөрә, медиа активисти сионистјөнлү Марк Левин америкалы сәфирә ҹаваб олараг јазыб: “Том Баррак јенидән ағлыны итириб, өз дәли ҝүндәлијини тәблиғ едир вә дәлиләрә јардым вә тәсәлли верир. Бу, бу ҝүнә гәдәр ән шокедјиҹи бәјанатлардан бири олмалыдыр”.
Sizin rəyiniz