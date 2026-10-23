АБШ мүһарибә тәһлүкәси фонунда Гәрби Асијада гошун вә дипломатларынын ҝизли евакуасијасына башлајыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ мүһарибә тәһлүкәси фонунда Гәрби Асијада гошун вә дипломатларынын ҝизли евакуасијасына башлады.
Пентагон вә Дөвләт Департаменти бу аддымы тәһлүкәсизлик саһәсиндә критик сәвијјәдә олан тәһдидләр вә Иранла ҝенишмигјаслы конфликтин ескаласијасы рискинин јүксәк олмасы сәбәбиндән атыб. Континҝентин ихтисары Иорданија, Гәтәр вә Күвејтдәки АБШ һәрби објектләринә дә тәсир едиб.
АБШ Мәркәзи Команданлығы (CENTCOM) дәгиг рәгәмләри ачыгламыр вә "дөјүш һазырлығынын оптималлашдырылмасы вә гүввәләрин мүдафиәси мәгсәдилә мүнтәзәм јенидән јерләшдирмә"јә истинад едир.
Һазырда персоналын чыхарылмасы һәрби команданлығын президент Доналд Трампа Ирана зәрбәләр ендирмәклә бағлы јениләнмиш вариантлары тәгдим етмәси илә паралел шәкилдә давам едир.
Sizin rəyiniz