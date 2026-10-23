Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ-ын нүфузлу Ванитј Фаир журналында арашдырмачы журналист Метју Коулун (Маттһеw Ҹоле) “Принҹес анд Тһиевес” китабындан јајымланан һиссәдә Азәрбајҹанла бағлы ҹидди иддиалар ирәли сүрүлүб.
Мүәллифин мәнбәләринә ҝөрә, Нидерланд кәшфијјаты Доналд Трампын күрәкәни Ҹаред Кушнерин Дубајдакы банк һесабына Азәрбајҹандакы бир банкдан јүз милјонларла доллар көчүрүлдүјүнә даир мәлумат әлдә едиб.
Коул иддиа едир ки, һәмин һесабдан сонрадан мүхтәлиф шәхсләрә, о ҹүмләдән муздлуларла әлагәли шәхсләрә бөјүк мәбләғләр ҝөндәрилиб.
Журналистин јаздығына ҝөрә, 2018-ҹи илин јазына гәдәр тәхминән 1 милјард долларын Азәрбајҹан үзәриндән Исраилә көчүрүлмәси барәдә дә мәлуматлар мөвҹуддур.
Бу иддиалар 22 октјабр 2026-ҹы илдә иҹтимаијјәтә тәгдим едилән китаб парчасында јер алыб.
Мәнбә: Vanity Fair, Matthew Cole — Princes and Thieves.
Sizin rəyiniz