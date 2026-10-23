“Сиз хәстәсиниз?”: Трамп Овал кабинетдә журналистлә сөзләшди, Венс исә ону “имбесил” адландырды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Тһе Ындепендент” гәзетинин мүхбири Ендрү Фајнберг Ағ Евин галмагалы видеосуна дүшдү. Фырылдагчылыгла мүбаризә програмынын тәгдиматы заманы Фајнберг Трампдан сорушду ки, әҝәр АБШ-да 1863-ҹү илдән бәри мәлумат верәнләрин мүкафатландырылмасы һаггында ганун гүввәдәдирсә, онда 30 000 доллара гәдәр өдәниш нәзәрдә тутан бу тәдбир нәјә лазымдыр?
Журналистин мәнтигли суалы Трампын хошуна ҝәлмәди: “Сизин ким олдуғунуз барәдә һеч бир тәсәввүрүм јохдур, амма сизә еһтијатлы олмағы мәсләһәт ҝөрүрәм. Сакит! Сакит! Сизә нә олуб? Сиз хәстә адамсыныз?” — дејә Трамп кәскин ҹаваб верди.
Гыса ҝөрүш заманы президент Фајнберглә үч дәфә ачыг гаршыдурма јаратды.
Даһа сонра витсе-президент Ҹ.Д. Венс дә иҹтимаи һүҹума гошулду. О, “Х” сосиал шәбәкәсиндә сөзләшмәнин видеојазысыны тәһгирамиз башлыгла пајлашды: “Президент Доналд Трамп журналист-имбесил Ендрү Фајнберги Овал кабинетдә јерсиз давранышына ҝөрә мәзәммәт етди”.
Бу һүҹумда Фајнберг дә сусмады вә витсе-президентә шәрһләрдә ҹаваб верди: “Ҹәнаб витсе-президент, әҝәр мәни тәһгир етмәк истәјирсинизсә, һеч олмаса мәним һесабымы гејд етмәк ҹәсарәтини ҝөстәрин”.
AP Photo/Jacquelyn Martin
Sizin rəyiniz