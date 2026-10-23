  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

“Сиз хәстәсиниз?”: Трамп Овал кабинетдә журналистлә сөзләшди, Венс исә ону “имбесил” адландырды

23 oktyabr 2026 - 14:59
Xəbər kodu: 1881574
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
“Сиз хәстәсиниз?”: Трамп Овал кабинетдә журналистлә сөзләшди, Венс исә ону “имбесил” адландырды

Трамп: “Сизин ким олдуғунуз барәдә һеч бир тәсәввүрүм јохдур, амма сизә еһтијатлы олмағы мәсләһәт ҝөрүрәм. Сакит! Сакит! Сизә нә олуб? Сиз хәстә адамсыныз?”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Тһе Ындепендент” гәзетинин мүхбири Ендрү Фајнберг Ағ Евин галмагалы видеосуна дүшдү. Фырылдагчылыгла мүбаризә програмынын тәгдиматы заманы Фајнберг Трампдан сорушду ки, әҝәр АБШ-да 1863-ҹү илдән бәри мәлумат верәнләрин мүкафатландырылмасы һаггында ганун гүввәдәдирсә, онда 30 000 доллара гәдәр өдәниш нәзәрдә тутан бу тәдбир нәјә лазымдыр?

Журналистин мәнтигли суалы Трампын хошуна ҝәлмәди: “Сизин ким олдуғунуз барәдә һеч бир тәсәввүрүм јохдур, амма сизә еһтијатлы олмағы мәсләһәт ҝөрүрәм. Сакит! Сакит! Сизә нә олуб? Сиз хәстә адамсыныз?” — дејә Трамп кәскин ҹаваб верди.

Гыса ҝөрүш заманы президент Фајнберглә үч дәфә ачыг гаршыдурма јаратды.

Даһа сонра витсе-президент Ҹ.Д. Венс дә иҹтимаи һүҹума гошулду. О, “Х” сосиал шәбәкәсиндә сөзләшмәнин видеојазысыны тәһгирамиз башлыгла пајлашды: “Президент Доналд Трамп журналист-имбесил Ендрү Фајнберги Овал кабинетдә јерсиз давранышына ҝөрә мәзәммәт етди”.

Бу һүҹумда Фајнберг дә сусмады вә витсе-президентә шәрһләрдә ҹаваб верди: “Ҹәнаб витсе-президент, әҝәр мәни тәһгир етмәк истәјирсинизсә, һеч олмаса мәним һесабымы гејд етмәк ҹәсарәтини ҝөстәрин”.

 AP Photo/Jacquelyn Martin

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha