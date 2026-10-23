Оғуз Беркинин Илһам Әлијевә сәрт реаксијасы: "Гарабағда Түркијәнин вердији дәстәји бу гәдәр тез унутдунуз?"

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Оғуз Берк, Азәрбајҹана ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш Илһам Әлијевин 2020-ҹи ил Гарабағ мүһарибәсинә даир сөзләринә реаксија ҝөстәрәрәк Түркијәнин Азәрбајҹана вердији һәрби вә сијаси дәстәјин ҝөз арды едилә билмәјәҹәјини мүдафиә едиб.
Әлијевин мүһарибә заманы һеч бир өлкәнин онлара әвәзсиз көмәк етмәдији вә еһтијаҹ дујдуглары силаһлары өз пуллары илә сатын алдыглары барәдә ачыгламаларыны тәнгид едән Берк, Гарабағ зәфәриндән сонра Селчук Бајрактара верилән "Гарабағ Фәхри Медалы"ны хатырладыб.
"Дүнјалар гәдәр пулунуз олса белә, бәзи өлкәләр сизә силаһ сатмаз. Түркијә, пулуну өдәдији силаһлары белә ала билмәдији дөврләр јашајыб" дејәрәк мүдафиә сәнајесиндә хариҹи асылылығын тәһлүкәләринә диггәт чәкиб.
Берк, Гарабағ мүһарибәси заманы јашадығыны билдирдији бир хатирәсини дә бөлүшүб. Токатлы, тәгаүдә чыхмыш бир хүсуси тәјинатлы полковниклә ајлар сонра әлагә сахладығыны анладан Берк, полковникин она үч ајдыр Гарабағ ҹәбһәсиндә олдуғуну сөјләдијини чатдырыб.
Полковникин "Гарабағын бизим вәтән торпағымыздан нә фәрги вар? Биз Азәрбајҹаны һеч вахт тәк гојмајаҹағыг" сөзләрини хатырладан Берк, Түркијә илә Азәрбајҹан арасындакы гардашлыг бағынын јалныз силаһ алгы-сатгысы илә гијмәтләндирилә билмәјәҹәјини вурғулајыб.
Түркијәнин Азәрбајҹаны һеч вахт тәк гојмајаҹағыны мүдафиә едән Берк, Әлијевин Исраиллә јахын мүнасибәтләринә дә реаксија ҝөстәрәрәк бу тәрәфдашлығын ҝәләҹәкдә Азәрбајҹан үчүн ҹидди рискләр јарада биләҹәји хәбәрдарлығыны едиб.
Гарабағ мүһарибәси дөврүндә Бајкарын Азәрбајҹана ПУА вә СИҺА сатышы сәбәбиндән Канаданын Түркијәјә гаршы камера ихраҹына мәһдудијјәт тәтбиг етдијини дә хатырладан Берк, Түркијәнин бу просесдә јерли мүдафиә технолоҝијаларыны инкишаф етдирмәјә давам етдијинә диггәт чәкиб.
АСЕЛСАНын һазырладығы јерли камера системләрини нүмунә ҝөстәрән Берк, ембарго тәтбиг едән хариҹи ширкәтләрин чәтин вәзијјәтә дүшдүјүнү вә Канаданын илләр сонра Түркијәдән ПУА вә СИҺА алмаг үчүн ҹәһд етдијини ирәли сүрүб.
"Дүнјада һеч ким бизә бир ҝүллә белә сатмаса, бизим мүһәндисләримиз даһа јахшысыны һазырлајар" сөзләри илә јерли мүдафиә сәнајесинин әһәмијјәтини вурғулајан Берк, Түркијәнин үзләшдији ембарголары өз технолоҝијасыны инкишаф етдирмәк үчүн фүрсәтә чевирдијини мүдафиә едиб.
Оғуз Берк, ачыгламасында Гарабағ мүһарибәси заманы верилән дәстәкләрин унудулмамасы лазым олдуғуну билдирәрәк Түркијә илә Азәрбајҹан арасындакы тарихи бағларын горунмасынын ваҹиблијинә диггәт чәкиб.
Sizin rəyiniz