Канада паспорт вә с. сәнәдләрдә Һиҹабла шәкил чәкдирмәјә иҹазә верди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Канадада мүсәлман гадынлар рәсми сәнәдләр үчүн фотошәкил чәкдирәркән һиҹаб вә диҝәр баш өртүкләри илә шәкил чәкдирә биләрләр — бу барәдә сәнәдләрин рәсмиләшдирилмәси гајдалары һаггында јајылан мәлуматларда билдирилир.
Бу гәрар дини инанҹлара вә өзүнүифадә азадлығына һөрмәтин ҝөстәриҹиси кими алгышланыр. Бир чох мүсәлман гадын үчүн рәсми фотошәкилләрдә баш өртүјүнү сахламаг имканы мүһүм әһәмијјәт кәсб едир.
Ејни заманда, сәнәдләрин рәсмиләшдирилмәси гајдаларына ујғун олараг, үзүн ҝөрүнмәси дә дахил олмагла, фотошәкилләрә даир тәләбләр һәлә дә нәзәрә алынмалыдыр.
Sizin rəyiniz