Видео \ Һиҹаблы шаҝирд: Сабаһ имтаһаным вар мән ону фикирләшмәк әвәзинә бу ҝүн синифә ҝирәҹәјәм ја јох, ону фикирләширәм. Нијә???
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Баш өртүјүнү әлијевләр режиминдә мәктәбләрдә истәмирләр. Јахшы бәс онда алтернативиниз нәдир? Бәс минләрлә шаҝирд вә мүәллимәнин талеји неҹә олаҹаг? Мүәллимәләр ишини, шаҝирдләр исә тәһсил алма һүгугуну итирәҹәк. Бир чох дүнјәвичиләр гыз ушагларынын охумасындан, мүстәгил шәкилдә өз ајаглары үстүндә дурмасындан јана дејилдими? Анҹаг бу ҝүнләрдә бүтүн бунларын әксини ҝөрдүк. Иран ады алтында манипулјасија едән дүнјәвичиләрин әслиндә инанҹа гаршы олдуглары ортаја чыхды. Бөјүк бир дәстә дә режимин әлалтысы олма ролунда олдугларыны исбат етдиләр. Гаршы тәрәфи динләмәк, онларын һәјата неҹә бахдыгларыны, ҝөрүшләрини динләмәји белә лазымсыз билдиләр. Онлар Азәрбајҹан вәтәндашларыдыр. Нә едәҹәксиниз? Һамысыны сүрҝүнмү едәҹәксиниз, јохса әнәнәви јолла сусдураҹагсыныз? Дөвләт мүтләгдир ки, өз нәзарәтиндә башөртүлүләр үчүн ајрыҹа мәктәбләр ајырсын вә онлар тәһсилләринә давам етсинләр. Јохса бурда мәнәм, Бағдадда кор хәлифә дејими кечәрли дејил.
Sizin rəyiniz