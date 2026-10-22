Фуад Гәһрәманлы: Әлијевләр режими Түркијәни Азәрбајҹанда дөвләт чеврилиши вә хаос јаратмагда иттиһам едир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Әлијевләр режими Түркијәни Азәрбајҹанда дөвләт чеврилиши вә хаос јаратмагда иттиһам едир. Түркијә сәфирлији исә буну алчагҹасына ифтира адландырыр.
Бу говғада Азәрбајҹан халгы сечмәдији игтидарын дејил, севдији Түркијәнин јанындадыр.
Бу гәдәрини һеч ким ҝөзләмирди. Азәрбајҹан һакимијјәти Түркијәјә гаршы ағзыны елә пис ачыб, елә ифадәләр сәсләндирир ки, бу сөзләр анҹаг дүшмән дөвләтләрин үнванына сөјләнилә биләр. Кимсә демәсин ки, Түркијәни Азәрбајҹанда дөвләт чеврилиши һазырламагда, ихтишаш вә хаос јаратмагда иттиһам едән бу јазылар рәсми мөвге дејил, мәтбуат јазыларыдыр. Һәр кәс билир ки, бу јазыларын ҝетдији сајтлар бирбаша һакимијјәтин мөвгејини ифадә едир вә бу материаллар да Президент Администрасијасындан ҝөндәрилир.
Түркијә хариҹи ишләр назири Һакан Фиданын Бакыда Ҝәнҹлијә Јардым Фонду (ҜЈФ) адлы тәшкилат үзвләри илә ҝөрүшүб сөһбәтләшмәсини онун ҝәнҹләри Азәрбајҹана гаршы тәлиматландырмасы, аҝентура фәалијјәтинә ҹәлб етмәси кими тәгдим етмәк ачыг шәкилдә ҝәрҝинлији артырмаг, гаршы тәрәфи дә сәрт риторикаја вадар етмәк вә мүнасибәтләри корламаг мәгсәди дашыјыр. Узун илләр әрзиндә Түркијәнин МИТ-нә рәһбәрлик етмиш Һакан Фидан јәни о гәдәр садәлөвһ олду ки, бир адам тапа билмәди, өзү ҝәлиб ҝәнҹләри Азәрбајҹан дөвләтинә гаршы кәшфијјат вә тәхрибат фәалијјәтинә ҹәлб едир. Белә дилетант сәвијјәдә ифтира атмаг үчүн Түркијәјә гаршы нифрәт һисси ҝөзләрини кор етмәлидир.
Һеч бир дәлилә сөјкәнмәдән вә ики өлкә мүнасибәтләринин характерини нәзәрә алмадан вә ачыг-ашкар режимин дәстәкчиси олан бәзи дөвләтләрин марагларындан чыхыш едәрәк Түркијәни Орта Шәргдә вә Африкада чохсајлы дөвләт чеврилишләриндә вә хаос јаратмагда иттиһам едән Азәрбајҹан һакимијјәти гардаш өлкәнин ејни фәалијјәтләри Азәрбајҹанда планлашдырдығыны иддиа едир. Ајыб олсун демәкдән башга бир ҹавабы олмајан ҹәфәнҝијјат вә ифтирадыр. Демәк ки, Илһам Әлијев ЈАП гурултајында Гарабағ савашында Түркијәнин дәстәјини бошуна даныб инкар етмирмиш.
Дүнән һакимијјәт медиасында јајылан мәлум јазыдан ајдын олур ки, Илһам Әлијев ЈАП гурултајында Азәрбајҹан үчүн кәнар идеоложи тәһлүкәдән данышаркән, елә мәһз Түркијәни нәзәрдә тутурмуш. Чүнки бу јазыда Түркијә һакимијјәти исламчы-нурчу идеолоҝијаны Азәрбајҹана ихраҹ етмәкдә иттиһам олунур. Вә бурадан һәм дә ҝөрүнүр ки, һиҹаб мәсәләсини дә Түркијәјә гаршы иттиһамлары әсасландырмаг үчүн ҝүндәмә ҝәтирибләр.
Дүнән Түркијәнин Азәрбајҹандакы сәфирлији бу иддиалара адекват шәкилдә ҹаваб верди. Сәфирлик Азәрбајҹан тәрәфиндән сәсләндирилән бу әсассыз иддиаларын мүнасибәтләри позмаг, корламаг мәгсәди дашыдығыны билдириб. Ејни заманда сәрт бир үслубла бунун алчагҹасына бир иш олдуғу да бәјанатда вурғуланыб.
Түркијә тәрәфиндән белә сәрт реаксијанын ола билсин ки, Азәрбајҹан һакимијјәти үчүн дә ҝөзләнилмәз олуб. Анҹаг гардаш өлкәнин Хариҹи Ишләр назирини гонаг кими тәдбирә дәвәт едиб, сонра да ону шәрләјиб ифтира атанда ҹавабын белә вериләҹәјини дә билмәк лазым иди. Түркијә сәфирлији бу ҹавабла һәм дә Бакыја ону анлатмаг истәјиб ки, бундан сонра ирәли сүрүләҹәк әсассыз иттиһамларына адекват реаксија вериләҹәк.
Анҹаг Илһам Әлијев нәзәрә алмалыдыр ки, Түркијәнин Азәрбајҹан үзәриндә тәсири һеч бир дөвләтә бәнзәмәз. Азәрбајҹан халгы ону тәмсил етмәјән һакимијјәтдән фәргли олараг гардаш өлкә илә сарсылмаз бирлик тәрәфдарыдыр. Әҝәр Илһам Әлијев Түркијәјә гаршы ифтира вә гаралама кампанијасыны давам етдириб мүттәфиглик мүнасибәтләрини позмаг истәјәҹәксә, о заман Азәрбајҹан халгы Түркијә илә бирликдә олаҹаг.
Вә ән нәһајәт анламаг лазымдыр ки, Азәрбајҹанын дөвләт кими мөвҹудлуғу вә тәһлүкәсизлији бирбаша шәкилдә Түркијәнин стратежи дәстәјиндән асылыдыр. Она ҝөрә дә бу ҝүн Түркијәјә гаршы ҝетмәк вә мүнасибәтләри корламаг Азәрбајҹанын дөвләт марагларыны тапдамаг, өлкәни ҝеосијаси рискләрә мәруз гојмаг демәкдир.
Sizin rəyiniz