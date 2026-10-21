"Хабад-Ор-Авнер" мәктәби 152 нөмрәли там орта мәктәб кими фәалијјәт ҝөстәрдији һалда орада јәһуди ушаглара Төврат вә Талмуд кечирилир. Нијә???

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу мәктәб Бакынын Хәтаи рајонунда, Әбилов јашајыш массивиндә јерләшән вә Азәрбајҹан Халгынын пуллары илә јәһуди ушаглары үчүн инша едилмиш 450 јерлик мәктәбдир. 2007-ҹи ил мајын 31-дә Һејдәр Әлијев Фондунун президенти Меһрибан Әлијеванын иштиракы илә мәркәзин тәмәлгојма мәрасими кечирилиб. Тәһсил Мәркәзинин тикинтиси 2010-ҹу илдә баша чатыб. 2010-ҹу ил октјабрын 4-дә Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев, ханымы Меһрибан Әлијева вә МДБ Јәһуди Иҹмалары Федерасијасынын вә "Ор-Авнер" Бејнәлхалг Фондунун президенти Лев Левајев тәһсил мәркәзинин ачылышында иштирак едибләр.
Дејә биләрсиниз ки, олсун, нә едәк, өзәл мәктәбдир. Лакин мәсәлә елә дә садә дејил. Тәһсил назиринин 19.04.2021-ҹи ил тарихли, Ф-163 нөмрәли гәрарына әсасән "Хабад-Ор-Авнер" мәктәби 152 нөмрәли там орта мәктәб кими фәалијјәтини давам етдирир. Јәни инзибати бахымдан бу мәктәбин диҝәр дөвләт мәктәбләриндән ҹидди бир фәрги јохдур.
Јәһуди иҹмаларынын ачдығы иҹма мәктәбләриндә секулјар (дүнјәви) тәһсил моделинә зидд һесаб едилән бир сыра гајдалар мөвҹуддур. Мәсәлән, тәдрис програмында Төврат, Талмуд вә диҝәр дини мәтнләрин өјрәнилмәси әсас јер тутур, бәзән исә дүнјәви фәнләр даһа аз саатла кечирилир. Оғлан вә гызлар үчүн ајры синифләр тәшкил олунур.
Диггәти ҹәлб етмәмәк үчүн бу шәкилдә ејни синифдә отурдуглары ҝөрүнсә дә, ҝөрүндүјү кими парталарда оғланлар оғланларла, гызлар исә гызларла отурурлар. Белә мәктәбләрдә дөвләтин мүәјјән етдији мәктәбли формасы дејил, дини ҝејим гајдалары тәтбиг олунур. Шаҝирдләрдән дини ҝејим нормаларына әмәл етмәк тәләб едилир (мәсәлән, баш өртүјүнүн кипаны тахылмасы вә ја ҝејимин мүәјјән узунлугда олмасы кими).
Башга бир нүмунә кими, мәктәбин фәалијјәти Шаббат (шәнбә ҝүнү) вә дини бајрамлара ујғун тәнзимләнир. Һәмин ҝүнләрдә дәрс вә ја бәзи фәалијјәтләр кечирилмир. Мәктәбдә јалныз кошер гајдаларына ујғун гида гәбул едилир. Бу тип мәктәбләрдә китаблар, интернет вә диҝәр дәрс материаллары да дини бахышлара ујғун сечилир вә мүәјјән мәзмунлар мәһдудлашдырыла билир.
Әслиндә бу сијаһыны даһа да узатмаг мүмкүндүр. Лакин дүнјәвилик мөвзусунда һәддиндән артыг һәссаслыг ҝөстәрәнләри дүшүндүрмәк үчүн бу гәдәр нүмунә кифајәтдир. Биз демирик ки, һәмин мәктәбләр һөкүмәт тәрәфиндән бағланмалыдыр (гејд: Онсуз да бу сиз сүлаләнин башы үчүн дејил). Садәҹә гејд етмәк истәјирәм ки, бу өлкәнин әсас вәтәндашлары да ејни һүгуглардан истифадә етмәјә даһа чох лајигдир. Бајрағында Исламын рәмзи кими јашыл рәнҝи дашыјан, Исламла бағлы дәјәрләри саһибләнмәк истәјән вә дөвләт рәһбәринин вәзифәсинин иҹрасына башлајаркән Төврата вә ја Инҹилә дејил, Гурана әл басдығы бир өлкә ән азындан дахили зиддијјәт јашамамаг наминә вәтәндашларынын дини инанҹларыны јашаја биләҹәји азад мүһит јаратмалыдыр. Јерсиз ихтилафлара сәбәб олуб ҹәмијјәтдә гүтбләшмә јаратмамалыдыр. Әҝәр мәмурлар вәтәндашлары өз өлкәсинә гаршы наразы салаҹаг аддымлар атырларса, онлары ганун чәрчивәсиндә мәсулијјәтә ҹәлб етмәлидир ки, өлкәдә өзбашыналығын гаршысы алынсын.
Sizin rəyiniz