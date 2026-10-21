Вәкил Назим Мусајев: Орта мәктәбләрдә һиҹаб гадағасына етираза ҝөрә һәбс едилмиш мүвәккилим илә ҝөрүшә имкан верилмәди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Вәкил Назим Мусајев “Фаҹебоок” һесабында етдији пајлашымында орта мәктәбләрдә һиҹаб гадағасына етираза ҝөрә һәбс едилмиш мүвәккили илә ҝөрүшә имкан верилмәдијини билдириб.
Вәкил гејд едиб ки, Хәзәр Рајон Полис Идарәси вә Хәзәр Рајон Прокурорлуғу онун гануни тәләбләринә мәһәл гојмур.
“Мүстәнтиг ‘Нә шиш јансын, нә кабаб’ дејәрәк мәнә јол ҝөстәрмәклә чалышды мәни јола версин, алынмады. 102 хидмәтинә зәнҝ етдим, бах, Хидмәт һәгигәтән јола верди. Даһа сонра Хәзәр Рајон Прокурорлуғуна ҝедиб, мәсәләни прокурор мүавининә изаһ етдим. Тәдбир ҝөрмәк әвәзинә о да мәни јола вериб, Истинтаг Шөбәсинин рәисинин јанына ҝөндәрди”, – дејә вәкил вурғулајыб.
Назим Мусајев билдириб ки, ону Хәзәр Рајон Полис Идарәсиндә гәбул да етмәјибләр.
Назирләр Кабинетинин орта мәктәбләрдә шаҝирд вә мүәллимләрин ҝејим гајдаларына етдији дәјишикликләрдән сонра орта үмумтәһсил мәктәбләриндә һиҹаблы гыз шаҝирдләр вә гадын мүәллимләр дәрсләрә бурахылмајырлар. Октјабрын 12-дән етибарән орта мәктәбләрдә бу гәрара гаршы етираз аксијалары кечирилиб.
Һәмин әрәфәдә Бакынын 28 Мај метростансијасы гаршысында етираз аксијасы кечирилиб. Аксијанын тәшкилини һеч бир дини груп үзәринә ҝөтүрмәјиб. Амма һөкумәтјөнүмлү сајтлар сахланылан шәхсләрин сајынын 200-ү кечдијини јазыб.
Sizin rəyiniz