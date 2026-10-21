Видео \ Сионист режим илә ишбирлијини сечән Албанија һөкүмәтинә гаршы тәкбашына мүбаризә апаран Гәһрәман Ана
21 oktyabr 2026 - 13:41
Xəbər kodu: 1880847
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Албанијада инсанлар һөкумәтин ушаг гатили Исраил јөнүмлү сијасәтинә етираз едирләр. Фәләстини дәстәкләјән нүмајишчиләр һөкумәтин Исраиллә мүнасибәтләриндән наразыдыр. Баш назири Еди Раманын ҝөстәриши илә полисин ҝәнҹләрә гаршы агрессив зоракылыг етмәси илә, тәкбашына мүбаризә апаран Гәһрәман Албан Анасы сосиал шәбәкәләрдә алгышлара сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz