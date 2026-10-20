СҮЛҺҮН ГОРХУСУ, ЈОХСА СҮЛАЛӘ ҺАКИМИЈЈӘТИНИН СОНУ?

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азадлыг газетинин фејсбук сәһифәсиндә ҝедән көшә јазысы:
ӘЛИЈЕВ ИЛҺАМ ҺАНСЫ СЕЧИМДӘН ЧӘКИНИР?
Бүтүн диктаторларын гаршысында дуран әсас дилемма мүһарибә илә сүлһ арасында дејил, дөвләтин ҝәләҹәји илә һакимијјәтин ҝәләҹәји арасында сечимдә ҝизләнир.
Бу ҝүн Азәрбајҹан әтрафында баш верән просесләрә мәһз бу призмадан бахмаг лазымдыр.
Түркијә реҝионал тәсирини ҝенишләндирир, Ермәнистан Авропа илә јахынлашмаға вә Түркијә илә сәрһәдләрин ачылмасына чалышыр, Гәрб исә Ҹәнуби Гафгазда мөвгеләрини ҝүҹләндирир.
Бәс Илһам Әлијев нијә бу имканлардан еһтијатла истифадә едир?
Мәһв едилмиш Азәрбајҹан дөвләтинин стратежи мараглары илә мөвҹуд тәкадам һакимијјәтинин сијаси мараглары үст-үстә дүшүрмү?
СҮЛҺ НӘЈИ ДӘЈИШӘ БИЛӘР?
Азәрбајҹанла Ермәнистан арасында сүлһүн рәсмиләшмәси, Түркијә илә сәрһәдләрин ачылмасы вә Авропа илә әлагәләрин ҝенишләнмәси јалныз игтисади дејил, сијаси нәтиҹәләр дә доғура биләр. Даһа ачыг ҹәмијјәт, ҝүҹлү иҹтимаи әлагәләр вә бејнәлхалг әмәкдашлыг шәффафлыг, һесабатлылыг вә сијаси рәгабәт тәләбләрини ҝүҹләндирә биләр.
Бәс 24 иллик деспот Илһам Әлијев буна һазырдырмы?!
ТҮРКИЈӘ, РУСИЈА, ИСРАИЛ ВӘ БАКЫНЫН СЕЧИМИ
Түркијәнин реҝионал тәһлүкәсизлик тәшәббүсләри, Русијанын тәсир даирәсини горумаг марағы вә Исраилин реҝионал тәһлүкәсизлик һесабламалары Илһам Әлијевин гәрарларына бирбаша тәсир ҝөстәрир. Лакин Әлијев Түркијәнин јени тәшәббүсләриндән мәһз Гәрбә интеграсијадан горхдуғу үчүн кәнарда галмаг истәдији ҝетдикҹә тәстигләнмәкдәдир.
ЕРМӘНИСТАН НИЈӘ ИРӘЛИ ҜЕДИР, АЗӘРБАЈҸАН (Илһам Әлијев) НИЈӘ ЕҺТИЈАТЛАНЫР?
Ермәнистан, тәһлүкәсизлик рискләринә бахмајараг, демократик јолла сечилән һөкумәт Авропа илә јахынлашмаға чалышыр. Азәрбајҹан исә бир әлдә ҹәмләнмиш даһа ҝениш игтисади вә ҝеосијаси имканлара малик олдуғу һалда, реҝионал интеграсијанын сијаси нәтиҹәләринә Аилә һакимијјәтинин итирилмәси призмасындан еһтијатла јанашылыр.
Бурада фәрг јалныз дөвләтләрин ҝүҹүндә дејил, һакимијјәтләрин ҝәләҹәк һаггында һесабламаларындадыр.
Бир һакимијјәт интеграсијаны дөвләтин тәһлүкәсизлији үчүн фүрсәт, диҝәри исә дахили сијаси рәгабәти ҝүҹләндирә биләҹәк риск кими ҝөрә билир.
ДӨВЛӘТИН МАРАҒЫ, ЈОХСА ҺАКИМИЈЈӘТИН ДАВАМЫ?
Сијаси мәһбуслар, мүхалифәтә тәзјигләр, мүстәгил журналистләрин фәалијјәти вә сәрбәст топлашмаг һүгугу илә бағлы проблемләр Азәрбајҹанла бағлы мөвзунун әсас һиссәсидир.
Азәрбајҹанын әсас проблеми онун тәкадам һакимијјәтинин Гәрби, Русијаны вә ја Түркијәни сечмәкдән даһа дәриндир. Бу сечимдә өлкәнин узунмүддәтли мараглары јох, мөвҹуд һакимијјәтин сијаси тәһлүкәсизлијини үстүн тутулур.
Түркијә илә мүнасибәтләрдәки ҝәрҝинлијин вә сүлһ просесинин узанмасынын мәһз бу сәбәбләрлә бағлы олдуғу ҝетдикҹә ашкар ҝөрүнмәкдәдир.
Бу сәһв сијасәтин давамы исә Илһам Әлијеви учурума апаран гырылма нөгтәсидир артыг.
Гулу Мәммәдли.
Sizin rəyiniz