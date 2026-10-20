Мүбариз Ибраимов: Театр диндарлығында Әлијев вә Рза Ханын давранышлары арасындакы охшарлыглар

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹан Республикасында мәктәбләрдә Ислам ҝејимләринә гојулан мәһдудијјәтләрин сәртләшдирилмәсиндән сонра бәзи истифадәчиләр вә медиа органлары Илһам Әлијеви Рза Хана бәнзәдибләр; бу мүгајисә иранлыларын Пәһләви дөврүндә һиҹабын мәҹбури шәкилдә чыхарылмасына даир тарихи јаддашына көк салыб.
Гарабағ мүһарибәси заманы Бакы һөкумәти иҹтимаи әһвал-руһијјәни галдырмаг үчүн Ислам символларындан истифадә едирди; ишғал олунмуш әразиләрдә азан сәсләндирмәкдән тутмуш, Әлијевин Ағдам мәсҹидиндә иштиракына вә дуа етмәсинә гәдәр.
Анҹаг инди, бир вахтлар Ислам символларындан истифадә едән ејни һөкумәт, мәктәбләрдә гызларын Ислам ҝејимләринә мәһдудијјәтләр гојуб.
Рза Хан падшаһ олмаздан әввәл Мәһәррәмлик јас мәрасимләриндә иштирак етмәклә вә дини ајинләрә риајәт етмәклә иҹтимаи дәстәк газанмаға чалышса да, һакимијјәтә ҝәлдикдән сонра Ислам ајинләринә ҝениш мәһдудијјәтләр гојмушду.
Һиҹаб гадағасы, јас мәрасимләринин мәһдудлашдырылмасы вә етиразчыларын дини сијасәтлә јатырылмасы Рза Ханын һакимијјәти дөврүндә ҝөрүлән тәдбирләр арасында иди. Ҝоһаршад мәсҹидиндә инсанларын топлашмасынын јатырылмасы да бу дөврүн символларындан биринә чеврилди.
2016-ҹы илдә, Мәһәррәм ајы әрәфәсиндә, Әлијев һөкумәти иҹтимаи јерләрдә Имам Һүсејн (ә) бајрагларынын асылмасыны гадаған етди.
Sizin rəyiniz