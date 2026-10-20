Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мәһкәмә Халг Ҹәбһәси Партијасынын үзвү, диндар вә һиҹаблы олан Мәтанәт Тураны ев дустаглығына бурахыб, амма прокурорлуг буна етираз едиб вә гадынын һәбсханаја салынмасына наил олуб. Партијада дејирләр ки, Тураны тәгиб етмәјин әсл сәбәби сијасидир.
ХҸП-нин мәтбуат хидмәтинин рәһбәри Натиг Адилов белә дејиб: "Октјабрын 16-да мәһкәмә онун ев дустаглығына бурахылмасы гәрарыны верди. Амма буна бахмајараг, ону Абшерон полисиндә сахлајырдылар. Сонра мәлум олду ки, прокурорлуг бу гәрардан шикајәт едиб. Октјабырын 17-дә Сумгајыт Апеллјасија Мәһкәмәси Мәтанәт Тураны ҹинајәт иши чәрчивәсиндә һәбс гәрары илә һәбсханаја салды."
Онун сөзләринә ҝөрә, һиҹаблы активист Азәрбајҹан Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 233-ҹү маддәси илә — јәни иҹтимаи гајданы позмаға јөнәлмиш һәрәкәтләрдә иштирак етмәкдә — 2 ајлыг һәбс едилиб. Бу маддә илә ән чоху 3 ил һәбс ҹәзасы верилир, амма ҹәримә, азадлығын мәһдудлашдырылмасы вә ја ислаһ ишләри кими јүнҝүл ҹәзалар да мүмкүндүр.
Адилов дејир ки, бүтүн бунлара бахмајараг, ону мәһз һәбсханаја салыблар. Бу исә ҝөстәрир ки, иш гәрәзли апарылыр вә әслиндә сијаси характер дашыјыр.
"Мәтанәт Туран әввәлләр дә етираз аксијаларында иштирак етдијинә ҝөрә сахланылыб вә она гаршы зоракылыг олуб", — дејә Адилов әлавә едиб.
Sizin rəyiniz