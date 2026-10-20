Видео \ Әлијевләр сүлалә реиминин ахтарыша вердији түркијәли һүгугшүнас Аһмет Шанлыдан Илһам Әлијевә сәрт чағырыш
20 oktyabr 2026 - 16:21
Xəbər kodu: 1880600
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹан Республикасы Баш Прокурорлуғунун һиҹаб гадағасына ҝөрә Әлијевләр сүлалә реими тәнгид едән 6 Түркијә вәтәндашыны бејнәлхалг ахтарыша вериб. Онлардан бири - “Аһмет Шанлы Һукук Бүросу”нун рәһбәри Аһмет Шанлы бунунла бағлы ачыглама јајыб. Видео ачыгламанын бир гисмини олдуғу кими тәгдим едирик: Еј Әлијев, галх о голтугдан отура билән бириләри отурсун, мәмләкәтинә, милләтинә хидмәт етсин!...
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