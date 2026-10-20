Әлијевләр сүлалә режими сионист режими илә иримигјаслы јени силаһ сазиши бағлајыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азад Сөз ишғалчы Исраил режимин "Ҝлобес" нәшринә истинадән хәбәр верир ки, рәсми Бакы Исраиллә иримигјаслы јени силаһ сазиши бағлајыб.
Разылашмаја әсасән, ушаг гатили Исраил режимин һәрби сәнаје консерни "Елбит Сјстемс" Азәрбајҹан ордусуну 235 милјон доллар дәјәриндә габагҹыл артиллерија системләри илә тәмин едәҹәк.
Үч ил әрзиндә иҹрасы планлашдырылан мүгавилә чәрчивәсиндә өлкәмизә "ПУЛС" реактив јајлым атәши комплексләри вә 80 километрәдәк мәсафәдәки һәдәфләри нөгтә дәгиглији илә мәһв едән "ЕХТРА-МР" типли идарәолунан ракетләр ҝәтириләҹәк.
Һөкумәтләрарасы сазиш әсасында һәјата кечирилән тәдарүкә тәкҹә атыҹы гурғулар дејил, һәм дә көмәкчи артиллерија платформалары вә техники дәстәк хидмәтләри дахилдир.
Ики дөвләт арасында һәрби әмәкдашлыг јалныз ағыр техника илә мәһдудлашмыр; белә ки, Исраилин "Ари Армс" ширкәти бу јахынларда Азәрбајҹанда "М4" типли автоматларын истеһсалы үзрә мүәссисә ачыб.
Ејни заманда гејд едилир ки, тәдарүкчү олан "Елбит Сјстемс" сон заманлар Авропанын бир сыра өлкәләриндә фәләстинмејилли фәалларын кәскин етираз аксијалары илә үзләшир.
Sizin rəyiniz