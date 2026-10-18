Видео \ Әлијевләр сионист сүлалә режими Сәлјанын Чадырлы кәндинин орта мәктәбиндә дә Һиҹаблы шаҝирди тәһсилдән мәһрум едир
18 oktyabr 2026 - 18:54
Xəbər kodu: 1879772
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сәлјан рајон Чадырлы кәнди Шәһид Әлиәкбәр адына орта мәктәб Һиҹаблы шаҝирди дәрсә бурахмыр. Буна бахмајараг Һиҹаблы шаҝирд диҝәр һиҹаблылар кими һәр ҝүн мәктәбә ҝедәрәк, дәрсә әбурахылмадығына бахмајараг дәрсләрини мәктәбин һәјәтиндән кәнарда охујур.
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