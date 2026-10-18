ИРАНЛЫ ҺИҸАБЛЫ АЛИМӘЛӘРИН СҮД ВӘЗИ ХӘРЧӘНҜИНӘ ГАРШЫ МҮБАРИЗӘДӘ ЕЛМИ ТӘДГИГАТЛАРЫ!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иранлы Һиҹаблы алимә Доктор Фазә Фирузпур сүд вәзи хәрчәнҝинә гаршы јени ҺЕР2 һәдәфли чохпептидли ваксин дизајны илә бағлы тәдгигатларла әлагәләндирилир.
ҺЕР2 — бәзи сүд вәзи хәрчәнҝләриндә јүксәк сәвијјәдә олдугда хәрчәнҝин бөјүмәсини тәшвиг едә билән бир зүлалдыр.
Тәдгигатчылар һәдәфләнмиш ваксин дизајнларынын иммун системинин хәрчәнҝ һүҹејрәләрини таныјыб мәһв етмәсинә неҹә көмәк едә биләҹәјини арашдырыблар. Нәтиҹә исә фөвгәладә еффектли олуб.
Бу нијә ваҹибдир?
Терапевтик хәрчәнҝ ваксинләри иммун системини хәрчәнҝ һүҹејрәләриндәки хүсуси һәдәфләри танымаға өјрәтмәк мәгсәди дашыјыр. Бу тәдгигат перспективли бир елми јанашманы тәмсил етсә дә, ваксин дизајны тәсдигләнмиш мүалиҹә илә ејни дејил вә онун тәһлүкәсизлијини вә еффективлијини мүәјјән етмәк үчүн әлавә сынаглар тәләб олунур. Вә Иранлы диндар тәдгигатчылар артыг бунун үзәриндә експериментә башлајыблар.
Диггәт: Елмлә јанашы Дини тәһсил ҝәләҹәк нәсил тәдгигатчыларыны руһландыра биләр!
Sizin rəyiniz