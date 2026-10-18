Видео \ Һиҹаблы гызынын Шәрур рајонунун Гараһәсәнли кәнд мәктәбинә бурахылмамасына етираз едән Самур Мәммәдов һәбс еилди
18 oktyabr 2026 - 15:57
Xəbər kodu: 1879710
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Нахчыванда шаҝирдләр үчүн тәтбиг едилән јени ҝејим гајдаларына гаршы күтләви аксијалар кечирилмәсә дә, етираз едән бәзи валидејнләрин сахланылдығы билдирилир. Онлардан бири Самур Мәммәдовдур. О, һиҹаблы гызынын Шәрур рајонунун Гараһәсәнли кәнд мәктәбинә бурахылмамасына етираз етдикдән сонра һәбс олунуб. Мәммәдов һәбсиндән әввәл полисә чағырылдығыны вә етиразыны давам етдирәҹәји тәгдирдә һәбслә һәдәләндијини билдирмишди. Самур Мәммәдовун һазырда һарада сахланылдығы вә вәзијјәтинин неҹә олдуғу барәдә мәлумат верилмир.
Sizin rəyiniz