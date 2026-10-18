Видео \ Ганунсуз Һиҹаб гадағасына етираз едәрәк ШӘРЛӘНӘРӘК һәбс едилән Шаһизар Һүсејнова полис һүҹумуна мәруз галды
18 oktyabr 2026 - 14:04
Xəbər kodu: 1879677
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мәктәбдә һиҹаб гадағасына етираз етдији үчүн 3 ајлыг ев дустаглығына ҝөндәрилән Шаһизар Һүсејнова полисин һүҹумуна мәруз галдығыны дејир. Һадисә октјабрын 17-дә Шаһизар Һүсејнова евинин јахынлығындакы маркетә ҝедәркән баш вериб. О, һүҹум заманы һәјат јолдашына зәнҝ едиб вә һәјат јолдашы онунла видеозәнҝи јаздыра билиб.
Sizin rəyiniz