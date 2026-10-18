  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Һиҹаб вә ҝөзәллик

Видео \ Ганунсуз Һиҹаб гадағасына етираз едәрәк ШӘРЛӘНӘРӘК һәбс едилән Шаһизар Һүсејнова полис һүҹумуна мәруз галды

18 oktyabr 2026 - 14:04
Xəbər kodu: 1879677
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео \ Ганунсуз Һиҹаб гадағасына етираз едәрәк ШӘРЛӘНӘРӘК һәбс едилән Шаһизар Һүсејнова полис һүҹумуна мәруз галды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мәктәбдә һиҹаб гадағасына етираз етдији үчүн 3 ајлыг ев дустаглығына ҝөндәрилән Шаһизар Һүсејнова полисин һүҹумуна мәруз галдығыны дејир. Һадисә октјабрын 17-дә Шаһизар Һүсејнова евинин јахынлығындакы маркетә ҝедәркән баш вериб. О, һүҹум заманы һәјат јолдашына зәнҝ едиб вә һәјат јолдашы онунла видеозәнҝи јаздыра билиб.

Download 13 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha