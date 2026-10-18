Ушаг гатили Исраил президенти Исхак Һерсогун Азәрбајҹана сәфәри әтрафында галмагал бөјүјүр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Исраил Президенти Исхак Һерсогун Азәрбајҹана сәфәри әтрафында галмагал бөјүјүр. Түркијә медиасынын иддиасына ҝөрә, Исхак Һерсог октјабрын 14-дә АЗАЛ-а мәхсус, “Шуша” адлы тәјјарә илә Түркијәнин һава мәканындан кечәрәк Бакыја ҝәлиб.
Түркијә 2025-ҹи илин августунда Гәззадакы мүһарибәјә ҝөрә һава мәканыны Исраилин үзүнә бағлајыб. Исхак Һерсогун Бакыја бу формада учмасынын ардынҹа мүзакирәләрин интенсивләшмәси Түркијәнин бу гәрары илә бағлыдыр.
Рәсми Бакы мәсәлә илә бағлы ачыглама вермәсә дә, дөвләт телевизијасы АЗТВ һазырладығы сүжетдә иддианы долајысы јолла тәсдигләниб. АЗТВ-нин сүжетиндә Исраил Президентинин мәһз АЗАЛ-а мәхсус, “Шуша” адыны дашыјан тәјјарә илә ҝәлдији инкар едилмир. Октјабрын 16-да сәһәр саатларында һөкумәтјөнүмлү медиа видеону дөвләт каналына истинадән јајса да, гыса мүддәт сонра материал бүтүн платформалардан силиниб.
Даһа сонра АПА бу иддиалары тәкзиб едән мәлумат дәрҹ едиб. Мәлуматда гејд олунур ки, Исраил Президенти, онун көмәкчиси вә кичик нүмајәндә һејәти Бакы - Тәл-Әвив - Бакы истигамәтиндә һәјата кечирилән коммерсија рејси илә Азәрбајҹана сәфәр едиб. Онлар диҝәр сәрнишинләр кими билет алараг тәјјарә илә учублар.
“Јәни Исраил Президентинин Азәрбајҹана сәфәри үчүн хүсуси тәјјарә вә ја гејри-ади учуш тәшкил едилмәјиб. О, коммерсија рејси илә сәрнишин кими Азәрбајҹана ҝәлиб”, – дејә АПА јазыр.
Даһа сонра аҝентлик бу мәлуматы јајан Түркијә медиасыны манипулјасијада иттиһам едиб.
“Һәр дәфә Азәрбајҹанла бағлы бир бәһанә ахтарыб, “тәфтиш” едәнләр буну да манипулјасија мөвзусуна чевирибләр. Һалбуки, коммерсија рејсләри илә сәфәр едән шәхсләрлә бағлы ејни јанашма тәтбиг едиләрсә, Түркијә Һава Јоллары, “Pegasus Airlines”, “AJet” вә диҝәр авиаширкәтләрин рејсләриндән истифадә едән сәрнишинләрин дә арашдырылмасы зәрурәти јаранар. Исраил Президентинин коммерсија рејси илә билет алараг Азәрбајҹана сәфәр етмәси ади сәрнишин учушудур. Онун һансы рејслә вә һансы гајдада Бакыја ҝәлдији барәдә әсассыз чағырышларын ирәли сүрүлмәсинин мәнтиги әсасы јохдур”, – дејә мәгаләдә дејилир.
Октјабрын 14-дә Асијада Гаршылыглы Фәалијјәт вә Етимад Тәдбирләри үзрә Мүшавирәнин 7-ҹи Зирвә Топлантысында иштирак етмәк мәгсәдилә Азәрбајҹана сәфәр едән Исхак Һерсогу Һејдәр Әлијев Бејнәлхалг Аеропортунда Баш назирин мүавини Самир Шәрифов гаршылајыб.
Sizin rəyiniz