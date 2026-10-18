Ајәтуллаһ Јагуби әлијевләр сүлалә режиминин тәтбиг етдији ганунсуз Һиҹаб гадағасынын ләғвини тәләб етди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Шиә дүнјасынын бөјүк мәрҹәји-тәглиди Ајәтуллаһ әл-үзма Шејх Мәһәммәд Јагуби Азәрбајҹан Республикасы һөкумәтиндән һиҹаблы шаҝирдләрин мәктәбләрдә иштиракынын гадаған едилмәси барәдә гәрары дәрһал ләғв етмәји тәләб едиб.
О, бу шаҝирдләрин гануни тәһсил һүгугундан мәһрум едилмәсиндән дәрин тәәссүф һисси кечирдијини билдирәрәк вурғулајыб ки, бу гәрарын дүзәлдилмәси фәзиләт, ҹәсарәт вә узагҝөрәнлик ҝөстәриҹиси олмагла јанашы, өлкәнин марагларынын вә сабитлијинин горунмасына хидмәт едәҹәк.
Ајәтуллаһ Јагуби Һәзрәт Әмирәл-мөминин Әли ибн Әбу Талибин (ә) гызы Һәзрәт Зејнәбин (с.ә.) мөвлуду илә ејни вахта тәсадүф едән Ислам Дүнјасы Иффәт Ҝүнү мүнасибәтилә вердији бәјанатында билдириб: “Һиҹаблы шаҝирдләрин ҝөз јашлары ичиндә дәрсләрдән мәҹбури шәкилдә чыхарылмасы вә онларын синиф јолдашларынын мәктәбләрин ҝиришиндәки һејрәт вә тәәҹҹүб долу ҝөрүнтүләри бу гәрарын јаратдығы ағрынын дәринлијини ҝөстәрир.”
О, бу гадағанын һиҹаблы мүәллимәләрә дә шамил едилә биләҹәјинә ишарә едәрәк сорушуб: “Бу гызлар һансы ҹинајәтә јол верибләр ки, тәһсил алмаг һүгугундан мәһрум едилмәлидирләр?”
Ајәтуллаһ Јагуби әлавә едиб: “Һиҹабын гадаған едилмәсинин дөвләтин дүнјәви олмасы илә әсасландырылмасы белә бир суал доғурур: Бу гәрар вәтәндашларын азадлығы вә өз динләринә бағлы галмаг һүгугу илә нә дәрәҹәдә узлашыр? Хүсусилә нәзәрә алынмалыдыр ки, һиҹаб Азәрбајҹан ҹәмијјәтинә јад вә гејри-ади бир һадисә дејил. Әксинә, Ислам бу ҹәмијјәтин кимлијинин ајрылмаз вә әсас һиссәләриндән бирини тәшкил едир.”
Ајәтуллаһ Јагуби бу мәсәлә илә бағлы Пејғәмбәрин (с) “Иффәт бүтүн јахшылыгларын мәнбәјидир” бујуруғуна истинад едиб.
О, Азәрбајҹан Президентинин һеч бир гајғыкеш атанын өз гызлары үчүн ҝөрмәк истәмәдији бу ағрылы сәһнәләрдән хәбәрдар олмасына үмидвар олдуғуну билдириб. О, һәмчинин еһтимал едиб ки, бу гәрар мәктәб рәһбәрләри тәрәфиндән јүксәк вәзифәли шәхсләрин мәгсәдинә зидд шәкилдә шәрһ едиләрәк иҹра олунмуш ола биләр. Ајәтуллаһ Јагуби вурғулајыб ки, бу һал тәсдигини тапарса, бу сәһвә јол вермиш мәсул гурумлар ҹаваб вермәлидирләр.
Шиәләрин бөјүк мәрҹәји-тәглиди вурғулајыб ки, аталыг мәрһәмәти илә давранмаг уғурлу рәһбәрин ән мүһүм хүсусијјәтләриндән биридир. О, Пејғәмбәрин (с) Әмирәл-мөминин Имам Әлијә (ә) вердији төвсијәјә истинад едиб: “Еј Әли! Мән вә сән бу үммәтин аталарыјыг.”
О, Президент Илһам Әлијеви бу хүсусијјәтдән нүмунә ҝөтүрмәјә чағырараг хатырладыб ки, һиҹаблы шаҝирдләр Һәзрәт Фатимеји-Зәһранын (с.ә.) гызларыдыр вә онлар һәмин Һәзрәтин иффәт вә дини дәјәрләрә бағлылыг јолуну давам етдирирләр.
Ајәтуллаһ Јагуби һәмчинин суал едиб ки, әһалисинин 96 фаизинин мүсәлман олдуғу бир өлкәдә белә бир гәрары неҹә гәбул етмәк олар? Һалбуки мүсәлманлар бундан әввәл Ислама гаршы мөвгеји илә танынан Авропа өлкәләриндән бириндә гәбул едилмиш охшар гәрара етираз едибләр.
О, бәјанатынын давамында билдириб ки, иффәтә гаршы мүбаризә јарадылышын башланғыҹындан етибарән шејтанын вә онун ардыҹылларынын бәшәријјәтә гаршы гаршыдурмасынын тәзаһүрләриндән биридир. О, Гурани-Кәримдә шејтанын Адәм вә Һәвваја вәсвәсә вермәси вә онларын өртүлү бәдәнләринин ашкара чыхмасы илә бағлы ајәләрә истинад едәрәк билдириб: “Иффәтин горунмасы јалныз фәрди давранышла мәһдудлашмыр, һәм дә ҹәмијјәтин дини вә әхлаги дәјәрләри илә дәрин шәкилдә бағлыдыр.”
Шиәләрин мәрҹәји-тәглиди вурғулајыб: “Бу гәрарын ләғви дөвләтин нүфузуну азалтмајаҹаг вә онун гүдрәтинә хәләл ҝәтирмәјәҹәк. Әксинә, бу аддым фәзиләт, ҹәсарәт вә мүдриклик ҝөстәриҹиси олаҹаг. Бу гәрарын ләғви Азәрбајҹан мүсәлманларынын гәзәбини сәнҝидә, өлкәни бәзи шәхсләрин јаратмаға чалышдығы ҝәрҝинлик вә фитнәләрдән узаг сахлаја биләр. Бундан әлавә, сөзүҝедән гәрарын ләғви Азәрбајҹанын тарихи, Ислам мәншәли кимлији вә гәдим елми ирсинин горунмасына хидмәт едәҹәк.”
Ајәтуллаһ Јагуби хәбәрдарлыг едиб ки, бу гәрарын иҹрасында исрар етмәк јол верилмәмәли олан бир зүлмдүр. О, мүсәлманларын Гијамәт ҝүнү һагг-һесаб вә ҹәза вериләҹәјинә олан инанҹыны хатырладараг Гурани-Кәримин бу ајәсинә истинад едиб: “Онлары сахлајын, чүнки онлар сорғу-суала чәкиләҹәкләр!” (Саффат сурәси, 24-ҹү ајә). О, вурғулајыб ки, Уҹа Аллаһ мәзлумларын һаггыны залымлардан алаҹаг.
Шиәләрин бөјүк мәрҹәји-тәглиди бәјанатынын башга бир һиссәсиндә Ирагда әввәлки һакимијјәт дөврүндә баш вермиш охшар һадисәни хатырладыб. Һәмин вахт һөкумәт шаҝирдләрдән өлкә үзрә бурахылыш имтаһанларына ҝириш вәсигәләриндә истифадә едиләҹәк шәкилләринин чәкилмәси үчүн һиҹабсыз шәкилдә фотошәкил чәкдирмәләрини тәләб едән гәрар гәбул етмишди.
Ајәтуллаһ Јагуби билдириб ки, һәмин вахт бу гәрарын нәтиҹәләри илә бағлы чыхыш едәрәк хәбәрдарлыг едиб вә онун сөзләри ҹәмијјәтдә ҝениш әкс-сәда доғуруб. Чүнки бу гәрарын иҹрасы шаҝирдләри узун илләр давам едән тәһсилләринин бәһрәсиндән мәһрум едә биләрди. Нәтиҹәдә һөкумәт бу гәрарын иҹрасындан ҝери чәкилиб вә иҹрачы гурумларын јанлыш анлама илә һәрәкәт етдијини билдирәрәк гәрара ҝөрә мәсулијјәти үзәринә ҝөтүрмәјиб.
Шиәләрин бөјүк мәрҹәји-тәглиди бәјанатынын сонунда үмидвар олдуғуну билдириб ки, бу гәрарын ләғви илә бағлы чағырышлар мүмкүн гәдәр тез гәбул едиләҹәк, беләликлә, өлкәнин мараглары горунаҹаг, шаҝирдләрин вә онларын аиләләринин чәкдији әзијјәт вә нараһатлыг азалаҹаг.
О, “Мән сынмыш гәлбләрин јанындајам” мәзмунлу һәдиси-гүдсијә истинад едәрәк һәр кәси Аллаһдан горхмаға, инсанларын горхусундан даһа чох Онун разылығыны үстүн тутмаға чағырыб вә Гурани-Кәримин бу ајәсинә истинад едиб: “Сән инсанлардан горхурдун, һалбуки горхмаға даһа лајиг олан Аллаһдыр.” (Әһзаб сурәси, 37-ҹи ајә)
О, һәмчинин “Аллаһ бизә кифајәтдир вә О, нә ҝөзәл һимајәчи вә вәкилдир” ајеји-шәрифәсинә истинад едәрәк белә мәсәләләрә мүнасибәтдә Аллаһа тәвәккүл етмәјин, дини вә әхлаги мәсулијјәтләрә диггәт јетирмәјин ваҹиблијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz