Азәрбајҹанда сосиал проблем нә һәддәдир вә вәтәндашлар дөвләт сијасәтини дәстәкләјирми?

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда сосиал проблемләрин мигјасы барәдә рәсми рәгәмләрлә мүстәгил тәһлилләр арасында ҹидди фәрг вар. Дөвләт сијасәтинә дәстәк исә сорғуларда јүксәк ҝөрүнүр, лакин сон һиҹаб гадағасы етиразлары бунун мүрәккәб олдуғуну ҝөстәрир.
Сосиал проблемләрин мигјасы
Рәсми вә мүстәгил рәгәмләр Јохсуллуг сәвијјәсини 5% вс. реал ҝөстәрирләр.
Рәсми мөвге: Президент вә игтисадијјат назири јохсуллуғун 49%-дән 5%-ә ендијини бәјан едир. Бу, һөкумәтин јашајыш минимуму (2026 үчүн 300 манат) әсасында һесабланыр.
Мүстәгил тәһлил: Мејдан ТВ-нин тәһлилинә ҝөрә, Дүнја Банкынын "јухары-орта ҝәлирли өлкәләр" үчүн мүәјјән етдији јохсуллуг һәдди (ајлыг тәхминән 420 манат) әсасында һесабласаг, рәсми статистикаја ҝөрә әһалинин 13,2%-и јохсуллуг һәддиндә јашајыр. Даһа 26,7%-нин ҝәлири исә бу һәддә чох јахындыр (271-340 манат). Јәни һәр 7-8 нәфәрдән бири рәсми јохсуллуг һәддинин алтындадыр.
Ишсизлик: Артым тенденсијасы
Гејдијјатда олан ишсизләрин сајы 2026-ҹы ил ијулун 1-нә 248,5 мин нәфәр олуб ки, бу да иллик мүгајисәдә 8,5% артым демәкдир. Дөвләт Статистика Комитәсинин методолоҝијасына ҝөрә үмуми ишсизлик сәвијјәси 5,2%-дир.
Сосиал јардым аланларын азалмасы
Үнванлы дөвләт сосиал јардымы алан аиләләрин сајы 10 илдә 27,5% азалыб — 2016-ҹы илдә 105 мин аиләдән 2026-ҹы илдә 76 мин аиләјә дүшүб. 2026-ҹы ил ијулун 1-нә 78,9 мин аиләнин 349,3 мин үзвү бу јардымы алыр, адамбашына орта ајлыг мәбләғ ҹәми 97,94 манатдыр.
Дөвләт сијасәтинә дәстәк: Рәсми сорғулар вә реаллыг
Рәсми сорғу нәтиҹәләри јүксәк дәстәк хәттини ҝөстәрир. Медианын Инкишафы Аҝентлијинин 2026-ҹы ил мај-ијун ајларында кечирдији сорғуја ҝөрә:
Президентин фәалијјәтини мүсбәт гијмәтләндирәнләр: 93,6%
Президентә етимад: 87,7%
Сечкиләр бу ҝүн кечирилсә, Илһам Әлијевә сәс верәрдим дејәнләр: 91,5%
Һиҹаб гадағасы етиразлары дөвләтә олан дәстәји мәһдудлашдырыр
Октјабр 2026-да мәктәбләрдә һиҹаб гадағасы илә бағлы ҝениш етиразлар баш верир. Бакыда вә диҝәр рајон вә шәһәрләрдә шаҝирдләр дәрсләрә бурахылмајыр, бәзи мәктәблиләр һәмрәјлик үчүн дәрсләри бојкот едирләр. Дахили Ишләр Назирлији 37 нәфәрин сахландығыны ачыгласада лакин бу рәгәмин өлкә үзрә минләрлә олдуғу дејилир. Гарабағ мүһарибәси ветераны олан бир шәхс гызынын һиҹабына ҝөрә мәктәбдән говулмасыны видео илә иҹтимаијјәтә чатдырараг һөкумәти тәнгид едиб...
Политолог Илгар Вәлизадәнин гијмәтләндирмәсинә ҝөрә, Һиҹабла бағлы проблемдә "ҝенишмигјаслы партлајыш" ҝөзләнилмир, чүнки ҹәмијјәтин бөјүк һиссәси секулјар дәјәрләри дәстәкләјир. Лакин Азәрбајҹанда Һејдәр Әлијевин һакимијјәти дөврүндә 1998-ҹи илдә тәмәли гојулан 1-ҹи Һиҹаб Гадағасы Далғасы вә 2010-ҹу илдә Илһам Әлијевин һакимијјәти дөврүндә гејд олунан гадағаны ҝенишләндирәрәк 2-ҹи Һиҹаб Гадағасы Далғасында әсас етиразчылар өлкәнин диндар тәбәгәси олса да, 2026-ҹы илин Сентјабырын 21-дән башлајан 3-ҹү Һиҹаб Гадағасы Далғасында мәсәлә там фәргли олду, етиразлара һәм секулјарлар һәм дә диндарлар бирликдә гошулараг етираз һајгыртыларыны јүксәлтдиләр вә бу ҝүнә кими дә бу етиразлар давам етмәкдә вә ҝетдикҹә ҝенишләнмәкдәдир. Бу һадисә ҝөстәрир ки, артыг өлкәдә һәм секулјарлар вә дини һәссаслығы олан груплар арасында дөвләт сијасәтинә дәстәк ејни сәвијјәдә дејил.
Јекун
Азәрбајҹанда сосиал проблемләр — хүсусән јохсуллуг вә ишсизлик — рәсми рәгәмләрдән даһа ҹидди ҝөрүнүр. Дөвләт сијасәтинә үмуми дәстәк сорғуларда јүксәкдир, лакин бу дәстәк бүтүн сосиал групларда ејни дејил. Һиҹаб Гадағасынын Үчүнҹү Далғасынын әтрафында јашананлар ҝөстәрир ки, мүәјјән мәсәләләрдә ҹәмијјәтдә ҹидди фикир ајрылығы мөвҹуддур вә дөвләтә дәстәк мүтләг дејил.
Sizin rəyiniz