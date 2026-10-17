Исраил дөвләти дағылаҹагмы? – Тәһлил

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Исраилин дөвләт кими там дағылмасы мөвҹуд амилләрә нәзәр салсаг перспективли ҝөрүнүр, режимин дахилиндә ҹидди парчаланма рискләри вар вә бәзи тәһлилләрә ҝөрә, һазыркы ҝедишат давам едәрсә, узунмүддәтли сабитлији тәһлүкә алтындадыр.
ҸЫА-нын дахили һесабаты: "Шүшә бир јарыгдан сонра гырыла биләр"
2026-ҹы илин октјабрында АБШ Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (ҸЫА) дахили "Ред Ҹелл" бөлмәси тәрәфиндән һазырланан "Фраҹтуре Фром Wитһин" (Ичәридән Парчаланма) адлы мәхфи һесабат мәтбуата сызды.
Һесабат Исраилин дахили мүнагишә вә ја дөвләтин институсионал чөкүшү риски илә үзләшдијини билдирир. Сәбәбләр арасында: игтисади бөһран, артан һәрби хәрҹләр, ағыр психоложи травма илә гајыдан еһтијат әсҝәрләри, ултра-православ јәһудиләрин һәрби хидмәтдән азад едилмәсинә гаршы гәзәб вә Нетанјаһунун сијасәтдә галмасы вә мүбаризәси ҝөстәрилир.
Кәшфијјат мәнбәји һесабаты шәрһ едәрәк дејиб: "Исраил реал дахили мүнагишәдән ҹәми бир гығылҹым узагдадыр".
Исраилин дахилиндән ҝәлән хәбәрдарлыглар
Тәкҹә хариҹи кәшфијјат дејил, Исраилин өз һәрби вә мүлки елитасы да охшар нараһатлыг ифадә едир:
Истефада олан ҝенерал Итзһак Брик, 2026-ҹы илин февралында Маарив гәзетиндә јаздығы мәгаләдә Исраилин 2048-ҹи илдә 100 иллијинә чата билмәјәҹәјини билдириб. Онун сөзләринә ҝөрә, Исраил "ичәридән парчаланмыш", "сағ вә сол, јәһуди вә әрәб арасында дәрин нифрәт" илә долу бир ҹәмијјәтә чеврилиб.
Исраилли журналист Дан Перрј дә сентјабр 2026-да Маарив гәзетиндә јазыб ки, әҝәр јени һөкумәт ҹәсарәтли ислаһатлар етмәзсә, Исраил 2048-ҹи илә гәдәр јашамаја биләр.
О, өлкәнин "јохсул, тәҹрид олунмуш вә сосиал ҹәһәтдән парчаланмыш" вәзијјәтә дүшә биләҹәјини хәбәрдар едиб.
Әсас парчаланма хәтләри
1. Һәрби хидмәт бөһраны (Һареди мәсәләси)
Ултра-православ (Һареди) јәһуди кишиләринин һәрби хидмәтдән азад едилмәси, еһтијатда олан әсҝәрләрин илләрдир ҹәбһәдә сахланылдығы бир дөврдә ҹәмијјәтдә ән дәрин гырыг хәтти кими ҝөрүнүр. ҸЫА һесабаты буну "Исраилин ән дәрин дахили парчаланмаларындан бири" адландырыр.
2. Игтисади тәзјигләр
Ики иллик мүһарибәдән сонра әрзаг гијмәтләри, хүсусилә тәзә мејвә-тәрәвәз, 9.5% артыб. Артан һәрби хәрҹләр вә игтисади дурғунлуг ади исраиллиләрин ҝүндәлик һәјатына ҹидди тәсир едир.
3. Миграсија артымы
Исраил Мәркәзи Статистика Бүросунун мәлуматына ҝөрә, 2024-ҹү илдә өлкәдән миграсија әввәлки иллә мүгајисәдә 39% артыб. Хүсусилә технолоҝија секторунда чалышан дүнјәви, тәһсилли орта тәбәгә өлкәни тәрк едир.
4. Бејнәлхалг тәҹрид
Исраил ҝетдикҹә бејнәлхалг аренада "парја дөвләт" кими гәбул едилир. Һәтта Бирләшмиш Штатларда белә иҹтимаи дәстәк еријир, бу да дахили бөһраны даһа да дәринләшдирир .
Нәтиҹә етибары илә әҝәр Исраил режиминин садаланан проблемләринә Иран, Јәмән, Һизбуллаһ вә Фәләстин мүгавимәтини әлавә етсәк, Исраил реҝионун ән ҝүҹлү һәрби ҝүҹ олмасына бахмајараг онун бир дөвләт кими там јох олмасы вә хәритәдән силинмәси реалдыр.
Sizin rəyiniz