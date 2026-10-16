  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Һиҹаб вә ҝөзәллик

Видео \ Ағсаггаллар әлијевләр сионист сүлалә режими тәрәфиндән тәтбиг едилән Һиҹаб гадағасына кәскин етиразларыны билдирирләр

17 oktyabr 2026 - 00:08
Xəbər kodu: 1878865
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео \ Ағсаггаллар әлијевләр сионист сүлалә режими тәрәфиндән тәтбиг едилән Һиҹаб гадағасына кәскин етиразларыны билдирирләр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ағсаггаллар әлијевләр сионист сүлалә режими тәрәфиндән тәтбиг едилән Һиҹаб гадағасына кәскин етиразларыны билдирирләр. Онлар билдирибләр: Бизим оғланларымыз Вәтән уғрунда ҹанларыны гурбан вериб Шәһид олублар. Амма инди исә Шәһидләрин өвладларыны мәктәбләрә охумаға иҹазә вермир вә бурахмырлар...

Download 3 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha