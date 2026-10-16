Видео \ Ағсаггаллар әлијевләр сионист сүлалә режими тәрәфиндән тәтбиг едилән Һиҹаб гадағасына кәскин етиразларыны билдирирләр
17 oktyabr 2026 - 00:08
Xəbər kodu: 1878865
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ағсаггаллар әлијевләр сионист сүлалә режими тәрәфиндән тәтбиг едилән Һиҹаб гадағасына кәскин етиразларыны билдирирләр. Онлар билдирибләр: Бизим оғланларымыз Вәтән уғрунда ҹанларыны гурбан вериб Шәһид олублар. Амма инди исә Шәһидләрин өвладларыны мәктәбләрә охумаға иҹазә вермир вә бурахмырлар...
Sizin rəyiniz