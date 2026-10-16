Видео \ Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани әлијевләр сүлалә режиминин тәтбиг етдији ганунсуз Һиҹаб гадағасына сәрт етиразыны билдирди
16 oktyabr 2026 - 23:11
Xəbər kodu: 1878853
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәләриндән бири олан Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани әлијевләр сүлалә режиминин Азәрбајҹанын тәһсил оҹагларында тәтбиг етдији ганунсуз Һиҹаб гадағасына сәрт етиразыны билдирди. О, һәмчинин Һиҹаб гадағасына гаршы чыхараг һүгугларыны тәләб едән нәҹиб Азәрбајҹан Халгына тәшәккүрүнү билдирди...
Sizin rəyiniz