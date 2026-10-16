Үмумдүнја Мүсәлман Алимләри Бирлији Һиҹаб гадағасы илә бағлы әлијевләр режиминә мүраҹиәт едиб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмумдүнја Мүсәлман Алимләри Бирлији һиҹаб мәсәләси илә бағлы Азәрбајҹана мүраҹиәт едиб: "Мүсәлман мәктәбли гызларын виҹдан азадлығыны тәмин един!"
Үмумдүнја Мүсәлман Алимләри Бирлији октјабрын 13-дә Доһада Азәрбајҹан рәһбәрлијинә үнванланмыш бәјанат јајыб. Буна сәбәб һиҹаблы мәктәбли гызларын мәктәбләрә бурахылмамасы илә бағлы мәлуматлар олуб.
Бирлик Азәрбајҹан Президентини мүсәлман мәктәбли гызларын виҹдан азадлығыны тәмин етмәјә вә онларын дини сечими сәбәбиндән тәһсил алмаг һүгугуну мәһдудлашдырмамаға чағырыб.
О, һәмчинин хатырладыб ки, дүнја мүсәлманлары мүһарибә дөврүндә Азәрбајҹаны дәстәкләјиб вә өлкә халгынын Ислам кимлијинин горунуб сахланмасыны хаһиш едиб.
Бәјанаты бирлијин баш катиби Әли Мәһәммәд әс-Сәллаб вә президент Әли Мүһиддин әл-Гарадағи имзалајыб.
Имзалајанларын мәнсубијјәти:
Баш катиб Әли Мәһәммәд әс-Сәллаб: Ливијалыдыр, 1963-ҹү илдә Ливијанын Бенгази шәһәриндә анадан олмушдур. О, мәшһур Ливијалы фәгиһ, јазычы, тарихчи вә сијаси шәрһчидир.
Президент Әли Мүһиддин әл-Гарадағи: Ираг Күрдүстандандыр, 1949-ҹу илдә Ирагын Сүлејманијјә вилајәтинин Гарадағ бөлҝәсиндә анадан олмушдур. О, Ислам алими вә фәгиһдир, һазырда Үмумдүнја Мүсәлман Алимләри Бирлијинин президенти вәзифәсини иҹра едир.
Sizin rəyiniz