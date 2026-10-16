НЈУ-ЈОРК МҮСӘЛМАН ГАДЫНЛАРЫН ҺИҸАБЫНЫ ЗОРЛА ЧЫХАРМАҒА ҜӨРӘ 17,5 МИЛЈОН ДОЛЛАР ӨДӘЈӘҸӘК

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сосиал шәбәкәләрдә јајылан мәлумата ҝөрә, Нју-Јорк шәһәри мүсәлман гадынларын полис тәрәфиндән фотошәкил чәкилиши заманы һиҹабларыны чыхармаға мәҹбур едилмәсинә ҝөрә 17,5 милјон доллар мәбләғиндә тәзминат өдәмәјә разылашыб.
Иш 2014-2021-ҹи илләрдә сахланылан 3600-дән чох мүсәлан гадыны әһатә едир. Һүгуги просесдән сонра Нју-Јорк Полис Департаменти (НЈПД) гајдаларыны дәјишдирәрәк, шәхсин үзү ҝөрүнмәк шәртилә фотошәкил чәкилиши заманы дини баш өртүкләринә иҹазә вериб.
Бир чох мүсәлман гадын үчүн бу иш садәҹә пул мәсәләси дејил. Бу, дин азадлығы, инсан ләјагәти вә өз инанҹларыны дәјишмәдән динини јашамаг һүгугу илә бағлыдыр.
Гејд: Тәзминат мәбләғләри, һүгуг саһибләринин мүәјјән едилмәси вә гајдаларла бағлы деталлар ишин рәсми шәртләринә әсасән мүәјјән олунур.
#ҺиҹабҺүгуглары #ДинАзадлығы #НјуЈоркШәһәри #МүсәлманГадынлар #ВәтәндашҺүгуглары
Sizin rəyiniz