Гәһрәман Јәһја Синвары Шәһадәтинин икинҹи илдөнүмүндә мәрһәмәтлә анырыг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Әбу Ибраһим... Хан Јунис гачгын дүшәрҝәсинин даш күчәләриндән чыхан, 23 ил Исраил һәбсханаларында сахланылан, Әл-Әгса Туфанынын мемары олан вә ҹәбһә хәттиндә дөјүшәрәк шәһидлијә доғру ҝедән бөјүк бир сәркәрдә.
О, 16 октјабр 2024-ҹү илдә Рәфаһын Тел-әс-Султан мәһәлләсиндә бир нечә јолдашы илә бирликдә харабалыгларын арасында ишғалчы әсҝәрләрлә әлбәјаха дөјүшәрәк шәһид олду. Сионист тәблиғатынын "тунелләрдә ҝизләндији, ҝировлары галхан кими истифадә етдији" јаланлары бир-бир ифласа уғрады.
Онун галхан кими истифадә едәҹәк әсири јох иди. О, гачмырды. О, өз һәрәкәтини едирди. О, әсир дүшмәмәк үчүн сон нәфәсинә гәдәр мүгавимәт ҝөстәрди. Бир Јәһја Синвар өлүр, мин Јәһја Синвар доғулур. Бу ҝүн Гәззада, Иордан Чајынын Гәрб Саһилиндә, һәр бир мүсәлман торпағында јени доғулмуш һәр оғлан ушағына "Јәһја Синвар" ады верилмәлидир. Чүнки хаин Исраил дүшмән үнсүрләри ҝүнаһсыз инсанлары өлдүрәркән удузур; мүҹаһидләр өләркән галиб ҝәлир. Һәм бу дүнјада, һәм дә ахирәтдә.
Јәһја Синвар садәҹә бир командир дејилди. О, гачгын дүшәрҝәсиндә анадан олмуш, дамарларында Никбә-нин (Фәләстин торпагларында исраил адлы режимин јаранма ҝүнү Никбә јәни бәдбәхтлик адланыр) ағрысыны дашыјан, Шејх Әһмәд Јасинин јолу илә ҝедән вә дүшмәни ичәридән анламаг үчүн һәбсханаларда ибрани дилини өјрәнән стратежи бир даһи иди. 2011-ҹи илдә Ҝилад Шалит мүбадиләсиндә азадлыға бурахылдыгда, "јеријән өлү" елан едилди. Лакин 7 октјабр 2023-ҹү илдә Исраилин "тохунулмаз вә мәғлубедилмәз" олмаг мифини ҹәми ики саат әрзиндә дармадағын едән әмәлијјатын архасындакы бејин мәркәзи олду. Чубуглар вә сапандларла башлајан мүбаризә мүасир ордуларын техноложи үстүнлүјүнә гаршы дәмир ирадә илә гәләбәнин астанасына чатдырылды.
Сионист режими гадын вә ушаг арасында фәрг гојмадан сојгырым төрәдәркән, Гәрбин "инсан һүгуглары" маскасы дармадағын едилди. Јәһја Синвар вә јолдашлары бу масканы ифша едән, дүнјанын виҹданыны ојандыран вә глобал низамы сарсыдан мүгавимәт символларына чеврилдиләр. Онлар тәслим олмадылар. Гәзза тунелләри, халгын үмиди вә көрпәләрин шәһидлији илә бирләшәрәк Исраили узун бир мәһв мүһарибәсинә мәһкум етди. Исраил бу мүһарибәдә удузду. Бу, артыг гәтидир.
Шәһидлик өлүм дејил, јени ҝениш бир һәјата доғум демәкдир. Гуранда дејилдији кими, онлар диридирләр вә Рәббләри тәрәфиндән рузи илә тәмин едилирләр. Јәһја Синварын шәһидлији мүгавимәти зәифләтмәди; әксинә, ону ҝүҹләндирди. ҺӘМАС тәк бир шәхсдән асылы бир гурулуш дејил. Бу, бир ҝениш тәшкилат ирадәсидир. Бир Јәһја ҝедир, минләрлә Јәһја онун јерини алыр.
Бу ҝүн ону хатырладығымыз үчүн јас тутмуруг. Онун ҝеридә гојдуғу мирасы гәбул едирик. Мүсәлман торпагларынын бирлији, залымлара гаршы ортаг мөвге, Фәләстиндән Кәшмирә гәдәр бүтүн мәзлумларын азадлығы... Тале бизи буна мәҹбур едир. Јәһја Синварын ганы бу бирлијин тохумудур.
Салам олсун сәнә, еј Әбу Ибраһим! Заһид, диндар, тәгвалы гәһрәман... Гәһрәман, мүҹаһид, сәркәрдә вә шәһид кими... Аллаһ сәни Ҹәннәти вә ризасы илә мүкафатландырсын. Руһун шад олсун, мәканын Ҹәннәт олсун.
Sizin rəyiniz