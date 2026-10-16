СОС!!! Талыш Бөлҝәсиндә јүзләрлә вәтәндаш Һиҹаб гадағасына етираза ҝөрә сахланараг һәбс едилибләр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист әлијевләр сүлалә режиминин ҝүҹ структурлары өлкәдәки Һиҹабла бағлы мәлум ганунсуз гадағалара гаршы сивил етиразлар едән шәхсләри зорла евләриндән апарараг инзибати гајдада һәбс едирләр.
Белә ки, Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин ЛӘнкәран, Астара, Масаллы, Јардымлы, Лерик, Ҹәлилабад вә Биләсувар рајонларындан верилән мәлуматлара ҝөрә, һиҹабла бағлы баш верән һадисәләрдән сонра полис јүзләрлә шәхси сахлајыб.
Билдирилир ки, сахланылан шәхсләр мәһкәмә гаршысына чыхарылыб вә барәләриндә 10, 20 вә 30 суткалыг инзибати һәбс гәраларры верилиб.
Һәмин шәхсләрин кимлији, конкрет һансы сәбәбдән сахланылдыглары вә Инзибати Хәталар Мәҹәлләсинин һансы маддәси илә ҹәзаландырылдыглары һәләлик мәлум дејил.
Һадисә илә бағлы һүгуг-мүһафизә органларынын рәсми ачыгламасы јохдур.
Sizin rəyiniz