Толошо Сәдо гәзетиндә ишләмиш журналист Азәр Казымзадә: Инди јаваш-јаваш мәсәлә там ајдын олур (Сијаси тәһлил)

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Илһам Әлијевин һиҹаб гәрарынын биринҹи ҝүндән дејирик ки, ушаглара ҝөрә олмадығы ајдындыр. Бу гәрар сијаси һесаблашма нәтиҹәсиндәдир. Һәмишәки кими, Әлијев хариҹиләрлә “һесаблашанда” зүлмү Азәрбајҹан вәтәндашларына едир. Тәгрибән сон 1 ајдыр, бәлкә дә даһа чохдур, Илһам Әлијевлә Түркијә арасында проблем вар. Әлијев јенидән гопмаг нијјәтиндәдир вә буну тәдриҹән едир.
Биринҹиси, ачыг-ајдын Түркијә Ермәнистанла сәрһәди артыг ачмаг истәјир вә Ермәнистаны да өзүнә тәрәф чәкмәк истәјир. Амма Илһам Әлијев буну истәмир. Фикир вермисинизсә, демәк олар ки, һәр чыхышында Әлијев сүлһ јох, гаршыдурма олсун дејә сәрт ачыгламалар верир Ермәнистанла бағлы. Јәни Әлијевә мүһарибә олмаса белә, бу ҹүр сәрт риторика сәрф едир. Игтисади тәнәззүл јашајан өлкәдә инсанларын фикрини башга јерә чәкмәк онун ән јахшы баҹардығы ишдир. Амма Түркијә буну анлајыр вә һәр шејә рәғмән Ермәнистанла сәрһәди ачмаг истәјир. Доғру да едир.
Икинҹиси, Әлијев Азәрбајҹан ордусунда һәр шејә түрк ҝенералларын гарышмасындан нараһатдыр. Билирсиниз, Азәрбајҹан ордусу үзәриндән силаһ алымларында Илһам Әлијев милјард долларлар мәнимсәјиб вә бејнәлхалг арашдырмаларла буну тәсдигләјиб. Јәни Әлијевә түркләрин рәһбәрлик етдији вә ја онларын низамы илә олаҹаг орду лазым дејил. Әлијевә Нәҹмәддин кимиләр лазымдыр. Чох ҝүман, јаваш-јаваш түркләрин ордудан ҝетдијинин шаһиди олаҹагсыныз. Бәлкә дә артыг ҝедирләр, амма бизә ачыгланмајыб.
Үчүнҹүсү, Түркијәнин олдуғу иттифаглар да вар. Әлијевин бу ҝүн бејнәлхалг аләмдә тәк лоббиси јәһуди иҹмасыдыр. Артыг Гәрб Азәрбајҹанда дини дөвләт олар-филан авантүраларына да инанмыр. Чүнки илләрлә бу јаланла Гәрби манипулјасија етдиләр. Дини дөвләт тәһлүкәси олан өлкәдә вәтәндаш ҹәмијјәтини мәһв етмәзләр.
Һиҹаб мәсәләсиндә Ираны сөјдүрмәси исә дахилә һесабланмыш аддымдыр. Јәни чох јахшы билир ки, дахилдәки инсанлары буна инандырмаг олар. Јәни Иран бу мәсәләдә јохдур. Онун дәрди она бәс едир. Онлар јахында Америка илә баш верәҹәк мүһарибәјә һазырлашырлар.
Бахын, Әрдоғана мәним мүнасибәтим бәллидир. Амма Түркијә тарихиндә Рәҹәб Тајјиб Әрдоған һөкумәти гәдәр Азәрбајҹана дәстәк верән һөкумәт олмајыб. Гарабағда сојгырым баш верән заман бир һеликоптер белә вермәди о заманкы Түркијә һөкумәти. Чүнки Елчибәји нә олурса олсун девириб Һејдәрин ҝәлмәсини истәјирдиләр. Дәмирәлин ҝөзү јансын… Бираз даһа ҝеријә ҝетмәк истәмирәм.
Гарабағ мүһарибәси заманы үмид Әлијевин ҝенералларына галсајды, биз гәләбә газана билмәздик. Түркијәнин сијаси, һәрби дәстәји әвәзсиздир. Нәҹмәддин Садыгов кими Әлијевин хаин ҝенераллары артыг мүһарибәнин 3-ҹү ҝүнүндә бизә дәһшәтли иткиләр јашатмышдылар. Мәһз түрк ҝенералларынын мүдахиләсиндән сонра вәзијјәт тамамилә дәјишди. Һәтта Пашинјанын о дөнәм ачыгламасы вар иди ки, биз Ағдам (шимал истигамәтиндән) истигамәтиндән һүҹум ҝөзләјирдик. Мүһарибәнин 3-ҹү ҝүнүндән сонра вәзијјәт дәјишди.
Әлијев јенә хәјанәт едир. Һәм өлкәјә, һәм дә өлкәмизә даим дәстәк верәнләрә. Ән јахшы баҹардығы ишдир хәјанәт…
Sizin rəyiniz