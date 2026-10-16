Һүгугшунас Әһмәд Шаһидовун Һиҹаб Гадағасы вә мәктәбләрдә баш верәнләрлә бағлы мөвгеји

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанлы Һүгугшунас Әһмәд Шаһидов Һиҹаб Гадағасы вә мәктәбләрдә баш верәнләрлә бағлы мөвгејини сәрҝиләјиб. О, сосиал шәбәкәләрдәки шәхси сәһифәсиндә белә јазыб:
" Һөрмәтли изләјиҹиләр вә дәјәрли достлар,
Сон ҝүнләр орта мәктәбләрдә ваһид мәктәбли формасы илә бағлы гәрардан сонра мәктәбләрә баш өртүјү вә һиҹабла дахил олмағын гадаған олунмасы ҹәмијјәтимиздә һаглы олараг ҹидди нараһатлыг вә мүзакирәләрә сәбәб олуб.
Бир вәтәндаш вә узун илләрдир милли марагларымызы бејнәлхалг платформаларда – АТӘТ-дә, Авропа Шурасында вә диҝәр күрсүләрдә мүдафиә етмиш бир һүгуг мүдафиәчиси кими бу мәсәләјә сивил, тәмкинли вә һүгуги мүстәвидә мүнасибәтими билдирмәји борҹ билирәм.
Азәрбајҹан дүнјәви дөвләтдир, дин дөвләтдән ајрыдыр вә дөвләтин идарә олунмасында шәриәт ганунларындан истифадә олунмур — бу, өлкәмизин секулјар дөвләт моделинин ҝөстәриҹисидир.
Амма Вәтәнимиз һәм дә мултикултурал дәјәрләрини горујуб сахлајан ҝөзәл өлкәдир вә биз һәр заман буну бүтүн дүнјаја фәхрлә тәгдим едирик.
Ејни заманда, Конститусијамыз һәр бир вәтәндашын дини инанҹ азадлығыны горујур. Ҝәлин Конститусијамыза вә гошулдуғумуз бејнәлхалг конвенсијалара нәзәр салаг:
Азәрбајҹан Республикасы Конститусијасынын 48-ҹи маддәси (Виҹдан азадлығы):
— Һәр кәсин виҹдан азадлығы вардыр. Һәр бир инсанын динә мүнасибәтини мүстәгил мүәјјәнләшдирмәк, һәр һансы динә тәкбашына вә ја башгалары илә бирликдә етигад етмәк, дини әгидәсини ифадә етмәк вә јајмаг һүгугу вар. Дини ајә вә етигадларын јеринә јетирилмәси иҹтимаи гајданы позмурса, сәрбәстдир.
Азәрбајҹан Республикасы Конститусијасынын 25-ҹи маддәси (Бәрабәрлик):
— Дөвләт дининдән вә етигадындан асылы олмајараг һәр кәсин һүгуг вә азадлыгларынын бәрабәрлијинә зәманәт верир.
Инсан Һүгуглары үзрә Авропа Конвенсијасы (Маддә 9) вә БМТ-нин Инсан Һүгуглары Үмуми Бәјаннамәси (Маддә 18):
— Һәр кәсин фикир, виҹдан вә дин азадлығы, һәмчинин тәкбашына вә ја башгалары илә бирликдә ибадәт етмәк вә дини ајәтләри јеринә јетирмәк һүгугу горунур.
Гурани-Кәримдә дә бу мәсәлә ачыг шәкилдә бујурулуб. Нур сурәсинин 31-ҹи ајәсиндә Аллаһ мөмин гадынлара баш өртүкләрини јахаларынын үзәринә чәкмәји, Әһзаб сурәсинин 59-ҹу ајәсиндә исә өртүкләрини өртүнмәји әмр едир. Һиҹаб тахмаг гадынын тәмәл дини инанҹ азадлығыдыр.
Кимсә башга ҹүр дүшүнә биләр, Аллаһа инанмаја вә ја Ислама етигад етмәјә биләр – бу һәр кәсин өз шәхси сечимидир.
Лакин һеч бир инсанын һүгугу јохдур ки, башгасынын азадлығына вә сечиминә мүдахилә етсин.
Унутмајаг ки, Азәрбајҹан Республикасында һакимијјәтин мәнбәји халгдыр.
Һөкумәтин вә ја Назирләр Кабинетинин истәнилән гәрарыны гејд-шәртсиз, һеч бир мүзакирә апармадан гәбул етмәк дејә бир гајда јохдур. Бу, көләлик тәфәккүрүдүр.
Вәтәндаш өз һөкумәтинин гәрарларындан разы да ола биләр, наразы да. Наразы олдугда буну сосиал шәбәкәләрдә, сәси ешидилмәдикдә исә Конститусијада тәсбит олунмуш сәрбәст топлашмаг азадлығындан истифадә едәрәк сивил шәкилдә билдирмәк һәр бир вәтәндашын тәбии һаггыдыр.
Өз һаггыны сивил шәкилдә тәләб едән инсанлары дәрһал "вәтән хаини", "дөвләтин дүшмәни" вә ја "хариҹи аҝент" кими гәләмә вермәк гәтијјән јолверилмәздир. Бу ҹүр јанашмалар ҹәмијјәтдә сүни ҝәрҝинлик јарадыр вә дөвләтчилијимизә ән бөјүк зәрбәни вурур.
Тәәссүф ки, бәзи өзүнү журналист, блоҝҝер, ГҺТ нүмајәндәси адландыран шәхсләрин мәсәләјә ҹаһилҹәсинә јанашараг дини дәјәрләри тәһриф етдијини вә бунунла "дөвләтә хидмәт етдикләрини" сандыгларыны ҝөрүрүк.
Өз өлкәсинин марагларыны бејнәлхалг мүстәвидә һәмишә горумуш бири олараг әминликлә дејә биләрәм ки, һиҹаба гаршы чыханларын бу халг вә дөвләт үчүн хидмәтләри мәнимкиндән чох ола билмәз. Амма һәгигәти тәһриф едиб јалан данышанлары ҝөрәндә шәхсән утанырам.
Мән инанырам ки, Азәрбајҹан Президенти ҹәнаб Илһам Әлијевин бу мәсәләјә адекват вә әдаләтли мүдахиләси илә јаранмыш бу ҝәрҝинлик тезликлә сәнҝијәҹәк, гызларымызын тәһсил һүгугу илә дини етигад азадлығы гаршылыглы һөрмәт чәрчивәсиндә тәмин олунаҹагдыр.
Аллаһын әмр еләдији һиҹаба дил узаданлар, Гураны тәһриф етмәјә чалышанлар исә һеч вахт унудулмајаҹаг.
Инсанын дини инанҹы фәргли ола биләр, лакин инсан өз ләјагәтини мүтләг горумалыдыр.
Ҝәлин тәмкинли олаг, бир-биримизин һүгугларына һөрмәт едәк вә һаггымызы һәр заман сивил јолларла мүдафиә едәк."
Sizin rəyiniz