Видео мүгајисә \ Јәһудиләр Азәрбајҹанда неҹә тәһсил алыр вә Мүсәлманлар Азәрбајҹанда неҹә тәһсил алырлар
15 oktyabr 2026 - 15:11
Xəbər kodu: 1878511
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионсит Исраил режиминин марионеткасы олан әлијевләр сүлалә режиминин Азәрбајҹанда Ислам Дининә вә Милли Кимлијә гаршы давам етдирдији ҹинајәтләр фонунда бу ҝүнләрдә Һиҹаблы мүәллимә вә гыз шаҝирдләринин тәһсил оҹагларында тәһсил алыб, мүәллимәлик етмәкләри гадаған олунуб. Сосиал шәбәкәләр истифадәчиләри мараглы бир мүгајисәли видео дүзәлдибләр. Белә ки, видеода Азәрбајҹанда һәм ҹуһудларын вә һәм дә Мүсәлманларын неҹә тәһсил алдыглары мүгајисәли шәкилдә ҝөстәрилир...
Sizin rəyiniz