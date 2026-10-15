ИРАНЛЫ ДИНДАР АЛИМЛӘР СҮД ВӘЗИ ХӘРЧӘНҜИ ИЛӘ МҮБАРИЗӘДӘ ЈЕНИ ЈАНАШМАНЫ АРАШДЫРЫРЛАР!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иранлы диндар тәдгигатчылар иммун системинин сүд вәзи хәрчәнҝи һүҹејрәләрини танымасына вә онлара һүҹум етмәсинә көмәк етмәк үчүн експериментал мРНА ваксин намизәди һазырлајыблар.
Верилән мәлумата ҝөрә, бу тәдгигат биотехнолоҝија вә иммунотерапијанын глобал хәрчәнҝ мүбаризәсиндә артан ролуну әкс етдирир.
БУ НЕҸӘ ИШЛӘЈИР?
мРНА ваксин технолоҝијасы бәдәнин мүәјјән зүлаллар истеһсал етмәсинә көмәк едән тәлиматлар тәгдим едир вә бунунла да иммун системинин һәдәф һүҹејрәләри танымасына имкан јарадыр.
Хәрчәнҝ тәдгигатларында алимләр бу јанашманын иммун системинин шишләри мүәјјән едиб онларла мүбаризә апармасына неҹә көмәк едә биләҹәјини, хәрчәнҝин бөјүмәсини вә јајылмасыны потенсиал олараг јавашлатмаг имканыны арашдырырлар.
БУ НИЈӘ ВАҸИБДИР?
Сүд вәзи хәрчәнҝи дүнјада ән чох диагноз гојулан хәрчәнҝ нөвләриндән бири олараг галыр. Јени мүалиҹә үсуллары илә бағлы тәдгигатлар ҝәләҹәк мүалиҹәләрә гапы ача биләр, лакин експериментал ваксин намизәдләри тәһлүкәсизлијини вә еффективлијини тәсдигләмәк үчүн ҹидди сынаглардан кечмәлидир.
Sizin rəyiniz