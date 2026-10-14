Видео \ Валидејн Илһамын Һиҹабла бағлы рәсми ачыгламасыны директор гаршысына гојараг ону чыхылмаз вәзијјәтә салды
14 oktyabr 2026 - 18:47
Xəbər kodu: 1878165
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бир заманлар сионист режимин марионеткасы олан әлијевләр сүлалә режиминин сәдри Илһам Әлијев Һиҹабла бағлы чыхыш едәрәк өлкәсиндә Һиҹабла бағлы һеч бир проблемин вә гадағанын олмадығыны билдирмишдир. Бу ҝүнләрдә Азәрбајҹанда јенидән Һиҹаб гадағасынын гүввәјә минмәси илә бағлы мәктәбләрдә һиҹаблы мүәллимәләр вә шаҝирдләр үчүн јашанан проблемләр заманы валидејнләрдән бири Илһамын һәмин чыхышыны мәктәб директоруна ҝөстәрәрәк ону чыхылмaз вәзијјәтдә салды...
Sizin rəyiniz