“Оғру Елә Гышгырды Доғрунун Бағры Чртлады”: Әлијевләр режиминин сионист ТИҺА сәдри өлкәдә јаратдығы хаосу хариҹдәкиләрин үзәринә атды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Тәһсил Ишчиләринин Һәмрәјлији Алјансынын ТИҺА сәдри, тәһсил експерти Әмраһ һәсәнли ачыгламасында
Өзләри хариҹдә тәһлүкәсиз вә раһат шәраитдә јашајыб, Азәрбајҹанын дахилиндә гаршыдурма јаратмаға, ҝәнҹләри, һәтта азјашлы мәктәблиләри ганунсуз һәрәкәтләрә тәһрик етмәјә чалышанлар билмәлидирләр ки, дөвләтин тәһлүкәсизлији вә ҹәмијјәтин сабитлији һеч кимин сијаси амбисијаларынын аләтинә чеврилә билмәз!
Дүнјанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә мүһарибәләрин, сијаси бөһранларын вә ганлы гаршыдурмаларын давам етдији бир дөврдә Азәрбајҹанын горујуб сахладығы сабитлик тәсадүфи дејил. Бу сабитлијин архасында ҝүҹлү дөвләтчилик ирадәси, милли бирлик вә илләрлә апарылан ардыҹыл сијасәт дајаныр. Ону позмаға јөнәлән истәнилән ҹәһд ҹидди сијаси вә һүгуги мәсулијјәт мәсәләсидир.
Авропанын раһат кабинетләриндән Азәрбајҹан ҹәмијјәтинә чағырышлар үнванлајанлара суалым садәдир: Нијә өзүнүзү вә өвладларынызы дејил, башгаларынын өвладларыны сијаси гаршыдурмаларын өнүнә чыхармаға чалышырсыныз? Нијә мәктәблиләрин тәһсил һүгугуну вә ҝәләҹәјини сијаси мүбаризәнин предметинә чевирмәк истәјирсиниз?
Ушагларын идеоложи гаршыдурмалара ҹәлб едилмәси нә демократијадыр, нә азадлыг мүбаризәси, нә дә вәтәндаш мөвгеји! Бу, сијаси мәсулијјәтсизликдир вә ҹәмијјәтин һәссас тәбәгәләриндән суи-истифадә ҹәһдидир.
Азәрбајҹан мүстәгил, һүгуги вә дүнјәви дөвләтдир! Бу дөвләтин ганунлары, конститусион принсипләри вә милли мараглары вар. Мәктәб сијаси вә дини гаршыдурмаларын мејданы дејил, елм, тәһсил вә тәрбијә оҹағыдыр. Ваһид мәктәбли ҝејими илә бағлы гајдалар да ганунвериҹилик чәрчивәсиндә мүзакирә вә тәтбиг едилмәлидир.
Һеч бир хариҹи сијаси мәркәз, һеч бир идеоложи груп Азәрбајҹан халгынын ирадәсини өз марагларына табе етдирә билмәз. Фикир ајрылығы гануни мүстәвидә ифадә олуна биләр, лакин азјашлылары ганунсуз фәалијјәтә сөвг етмәк һеч бир сијаси мәгсәдлә әсасландырыла билмәз.
Азәрбајҹанын сабитлији сијаси експеримент мејданы дејил! Дөвләтчилик мараглары шәхси амбисијалардан, хариҹи тәсирләрдән вә идеоложи һесаблашмалардан үстүндүр.
Унутмајын!! Азәрбајҹан дөвләтинин ҝәләҹәји хариҹдән верилән чағырышларла дејил, халгымызын ирадәси, ганунун алилији вә милли марагларымыз әсасында мүәјјән олунур.
Өвладларымызын јери сијаси тәхрибатларын өнүндә дејил, мәктәб партасы архасындадыр! Дөвләтин ҝәләҹәји ҝәнҹләрин манипулјасија едилмәсиндә дејил, онларын савадлы, азад дүшүнҹәли вә мәсулијјәтли вәтәндаш кими јетишмәсиндәдир!
Sizin rəyiniz