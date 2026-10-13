Видео \ Ширванда ганунсуз Һиҹаб гадағасына етиразлар

13 oktyabr 2026 - 09:51
Xəbər kodu: 1877396
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Өтән ҝүн 12 сентјабр 2026 тарих Азәрбајҹан Республикасында тарихи бир ҝүн кими јаддашларда галды. Белә ки, Режим тәрәфиндән ганунсуз Һиҹаб гадағасынын тәтбиг едилмәси илә өлкәнин бүтүн шәһәр вә кәндләриндә халг күтләси һиҹаблысы вә һибсызы һамы бир нәфәр кими Һиҹаблы шаҝирд вә мүәллимәләрин тәһсил мүәссисәләринә бурахылмамасына гаршы динҹ етираз аксијалары кечирдиләр. Бунлардан бири дә Ширван шәһәринин 9 нөмрәли мәктәбиндә баш верди.
Sizin rəyiniz